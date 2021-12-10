立法院三讀通過紓困5.0預算案 減列1億700萬元
立法院今（10）日審查預算總規模達新台幣1600億元的「紓困5.0」追加預算，預算包含防治經費189億元和紓困振興經費1411億元，日前朝野達成共識減列1億700萬元，而在野黨提出的保留提案，今日都遭到民進黨否決，最終三讀通過紓困5.0追加預算為1598億9300萬元。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-10 13:04:37｜2021-12-10 13:08:17
立法院為今年5月三讀通過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，將防疫紓困振興特別預算整體上限提高到8400億元。行政院在今年5月本土疫情爆發時，編列第4次追加預算案，提出所需財源1600億元，並送立法院審議。
1600億元的預算中，防治經費用在提升檢驗量能、設置社區篩檢站、辦理疫苗施打、藥品採購及補助地方政府防疫工作。紓困則是振興五倍券、加碼措施，以其受疫情衝擊的產業與急難民眾的紓困。
不過先前「紓困5.0」審查時，國民黨立委賴士葆等人主張，振興五倍券相關費用與實際決標有價差，過去三倍券也有約45萬人未領；國民黨立委李貴敏也減列相關重複核銷及追繳回金額等項目；朝野協商也通過部分提案，最終審議結果減列1億700萬元。