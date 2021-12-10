P3確診者曾打2劑莫德納　專家：高風險族群應速打第3劑

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衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，個案可以列為突破性感染，但發生突破性感染很正常，沒有疫苗能百分之百避免染疫，但還好個案曾接種過2劑疫苗，症狀比較不危險，也可以降低轉為重症或是死亡機率。
黃高彬呼籲，昨天指揮中心已經公布個案足跡，假如民眾在同樣時間點曾有活動史，有出現相關症狀，就要盡快就醫採檢，現在陰性的接觸者也不代表沒有感染，還是要持續觀察。
值得注意的是，陳秀熙說明，該個案已完整接種2劑莫德納但仍染疫，可能是接種疫苗經過5至6個月後，疫苗中和抗體濃度下降，造成突破性感染風險增加，可以讓大家參考警惕，也提醒高危險族群含醫護人員等都要做好防護，盡速接種第3劑疫苗。
陳秀熙認為，如果實驗室無其他人員感染，到社區再傳播風險低，且現我國疫苗施打率高，兩劑疫苗涵蓋率也超過五成，對Delta變異株有保護力，社區感染有限，民眾無須太驚慌，被匡列者也應嚴格遵守自主健康管理原則，在檢查結果出爐前不要出入公共集會場所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。