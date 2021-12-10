顏寬恒叫大家別看電視　其實這平台的熱度更殺

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中二立委補選國民黨候選人顏寬恒上午在路口拜票，被媒體問到自己的宣傳戰車，大街小巷呼籲選民不要看電視，是否為新的選舉策略？他表示近來不實報導刻意抹黑他，支持者對選舉不公已不滿很久。對手陣營有執政優勢、超過90%的媒體支持，這些偏差的報導缺乏監督的力量，極不可信。
對手民進黨候選人林靜儀則反譏，媒體揭露的招待所違建、質詢碼頭倉庫案，哪件不是事實？選民有權利知道事實真相。
光是不看電視，阻止不了討論熱潮，地方民眾表示，原本很少看電視，聽到宣傳車內容反而勾起好奇心，會向朋友打聽、或上網搜尋政論節目在講什麼。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫進行中二補選調查，8日公佈的分析結果顯示，從資深媒體人周玉蔻10月5日點名林靜儀可參戰以來，電視政論節目無分藍綠，積極討論中二補選，其中一大誘因在收視率。這些話題多圍繞在顏家土地、財產爭議，在政治立場泛綠的閱聽眾中，確實影響到對顏寬恒的好感度。
即使近來輿情聚焦四大公投、民進黨立委高嘉瑜遭家暴，討論中二選舉的政論節目內容轉到YouTube平台，仍受到高度關注。冠軍是三立電視「鄭知道了」，85支關於中二補選的影片，創造532萬點閱率；民視「辣新聞」、「台灣最前線」、「台灣向前行」等節目透過「民視讚夯」頻道，239支相關影片獲得411萬點閱。
談論中二補選的影片，點閱前10名頻道依序是「鄭知道了」、「民視讚夯」、「新聞大白話」、「新台灣加油」、「國民大會」、「民視直播」、「前進新台灣」、「大新聞大爆卦」、「新聞面對面」、「三立LIVE新聞」，其中2個屬TVBS、1個是年代，其他7個是民視與三立。
近二個月來，YouTube頻道討論中二選舉的前15名，點閱率全在百萬以上，受到點閱率鼓舞，各家政論節目無論藍綠，都積極討論中二補選及各項爭議。