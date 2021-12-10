溫馨過聖誕！新住民手作幸福花圈

《四方報》報導， 聖誕佳節即將到來！內政部移民署北區事務大隊桃園市服務站於9日舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，剛好應景，特別舉辦手做聖誕幸福花圈活動，現場洋溢著滿滿溫馨的聖誕氣氛。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-10 17:17:00
課程首先由桃園市家防中心、新住民家庭服務中心及伊甸社會福利基金會等NGO單位，提供新住民人身安全、社會福利、兒童早療等實用的權益資訊。接著由越南新住民阮紅蓉女士以在臺學習與適應、越南與臺灣文化相同與差異、工作經驗及幸福語錄等面向作分享，為剛新婚的新住民夫妻，解決許多夫妻相處之道的疑惑，同時也學習很多營造融洽家庭的法寶，獲得學員們不少掌聲與肯定。接著在阮女士的熱情教學下，利用平常隨手可得的用品，如衣架、報紙、膠帶、色紙及小飾品等，新住民夫妻協力製作獨特的聖誕花圈，並將做好的聖誕花圈在聖誕樹前拍照，提前歡度聖誕節，場面幸福溫馨。
桃園市服務站主任黃英貴表示，今年由於疫情關係，大家情緒及氣氛低迷，在這即將邁入歲末之際，透過製作聖誕幸福花圈活動來緩解新住民們平日的忙碌與壓力，帶給新住民滿滿的溫暖及希望。政府為協助新住民適應在臺生活，辦理相關培力計畫，移民署第8屆築夢計畫報名期間至今年12月31日止，經評選後將提供每組最高新臺幣8萬元之築夢獎金，期盼有更多新住民「追夢人」勇敢追夢。此外，移民署為提供更便捷的服務，民眾於臨櫃辦理各項申請時，可憑實體信用卡或行動裝置綁定支付規費，輕鬆方便又快速。
另外，再過1個多月就是農曆春節，臺灣目前除了全力防堵新冠肺炎疫情外，也不忘杜絕非洲豬瘟，新住民及移工朋友切勿自行或請託親友，攜帶、網購或寄送各種肉類製品來臺。如果收到不明肉品勿丟廚餘桶，請丟一般垃圾桶或通報動植物防疫檢疫局，通報專線：0800-039-131。違規攜帶或輸入肉製品入境將面臨高額罰款或罰責，請勿以身試法。