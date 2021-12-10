陳修將涉殺女友起訴交保「神隱」　檢警關注動向

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陳修將被起訴後，移審彰化地方法院，法院昨天下午裁定准予新台幣20萬元交保，限制住居。彰化地院庭長黃齡玉接受媒體聯訪指出，被告僅承認傷害但否認殺人，庭審法官認為檢方蒐證齊全，被告殺人事證明確，且已無串供、滅證與逃亡之虞，准予交保。
陳修將從事殯葬業，在彰化縣和美鎮、溪湖鎮、員林市等地都有居住或工作據點，由於法院依個人資料保護法未向媒體透露確切限制住居地點，有媒體今天前往陳修將先前在和美鎮住處找人，但大門深鎖、無人回應，鄰居則說，想不到陳修將竟住附近，真是嚇死人。
彰化地檢署主任檢察官吳宇軒今天向媒體說，檢方已收到陳修將交保的法院裁定書，由於檢察官認為被告陳修將仍有收押理由及必要，地檢署將在法定時間內檢具相當理由及事證，向法院提出抗告。
黃齡玉說，交保裁定書未要求陳修將每天向戶籍地派出所報到，只限制住居在戶籍地，只要該地址能收到傳票、開庭通知等，並不須由特定機關每天掌握陳修將行蹤，不過檢方擬提抗告，後續發展仍未定。（編輯：黃世雅）1101210
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