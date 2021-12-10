尼國斷交藍反批蔡政府　綠：堅持自由成為國民黨眼中罪行

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林昶佐說，台灣有權參與國際社會，也會持續參與，尤其現在全球供應鏈正在重組，台灣必須在國際社會站穩關鍵定位，各行各業才能持續與世界一起成長發展。面對中國打壓，沒有低頭的選擇，中國越打壓，往往支持台灣的國際力道就會越強，台灣要穩穩地往正確方向前進。
趙天麟也表示，美國舉辦國際民主峰會的同時，被評為「鬧劇」、「獨裁」，受國際譴責的尼加拉瓜總統奧蒂嘉「第二度」與我國斷交。中國搞鬼自不待言，民主與威權兩種思想與制度的對決已成事實，台灣選擇站在自由民主世界這一邊，值得驕傲與自信。
一位熟知外交事務的綠營幕僚則表示，中國選擇在國際民主峰會期間，國共海峽論壇前夕挖台灣外交牆角，針對性非常強，而這不只是對國際民主社群的公然挑釁，在公投前幾天發動這項外交戰，介入台灣內政的企圖更是昭然若揭。諷刺的是，國民黨卻是反過來要求外交部長下台，批評政府外交失敗，這位人士說，「堅持民主自由在國民黨眼中，顯然成為一種罪行」。
該幕僚指出，台灣自有民主選舉以來，每當台灣人民要做出重大抉擇時，北京當局都會出手干預，不是用武力威嚇，就是利用外交壓力，來施壓左右台灣人民決定。正當台灣人民為了台灣是否能重返國際、與世界接軌，踏出重要一步，做出公投決定時，根據研究假訊息的IORG（IO研究室）最新報告點出，公投案相關論述，皆有中共發起或參與，透過資訊操弄來影響台灣人，今天，中國更進一步藉由製造台灣的外交困境，想讓台灣人民在反美豬等公投議題上做出錯誤的決定。
這位幕僚也說到，只要中國對台灣挖牆腳時，都看到國民黨都跟著北京罵台灣，不出大家所預期的，就在尼國因中國因素跟台灣斷交，國民黨立院黨團也馬上跟進，要求努力為台灣拚外交的外交部長吳釗燮下台，卻對中國施壓介入台尼斷交一事，一句話也不敢說，令人感到不可思議。
該幕僚也說，除了國民黨立院黨團胳臂向外幫中國罵台灣外，國民黨主席朱立倫在其臉書上發聲明，譴責尼加拉瓜，僅對中國表達遺憾，而非譴責，尼國與台灣斷交、和中國復交的時間，適逢中國舉行海峽論壇前夕，據聞朱立倫將會以錄製影片方式發表談話，讓人不得不懷疑，朱立倫只對尼國譴責，對背後黑手不多說兩句，莫非是與中國海峽論壇脫不了關係吧？