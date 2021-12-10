尼國駐台大使是銘傳正妹！去年到任曾甜喊：和台灣是摯友
尼加拉瓜政府今（10）日宣布與中華民國斷絕外交關係，並稱世界上只有一個中國，而中華人民共和國是唯一能代表中國的合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。而加拉瓜駐台特命全權大使李蜜娜，去年10月底才抵台到任，當時會見蔡英文總統遞任國書時，還甜喊尼加拉瓜總統奧蒂嘉「視蔡英文如姊妹」、「台灣是摯友」，對比今日閃電斷交，讓人不勝唏噓。
編輯中心/綜合報導
2021-12-10 14:00:43
李蜜娜去年到任時，由於曾是台灣獎學金受獎生，自銘傳大學畢業，會講中文且今年才25歲、外型亮麗等等原因，當時在網路引發一陣熱議，許多網友都稱為最美大使。且李蜜娜致詞時強調台灣是摯友，多次謝謝台灣，又說尼加拉瓜總統奧蒂嘉曾提到視蔡英文如姊妹，李蜜娜還在台灣推廣尼加拉瓜農漁產品，不過如今隨著兩國斷交，盡皆已成往事。
尼加拉瓜與我斷交，外交部發聲明表示遺憾痛心，將全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，而李蜜娜恐怕也不會再待在台灣。
與尼加拉瓜斷交後，台灣目前的邦交國剩14國，包括馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森。（編輯：倪浩軒）