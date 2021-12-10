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尼加拉瓜斷交　各大專校院尼國生成受害者

▲目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中53人為外交部提供的台灣獎學金學生，這群學生也成為斷交下的受害者。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中53人為外交部提供的台灣獎學金學生，這群學生也成為斷交下的受害者。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-10 13:52:29｜2021-12-10 13:52:44

尼加拉瓜政府今（10）日宣布與我國斷交，除了國際政治與外交影響外，目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中53人為外交部提供的台灣獎學金學生，這群學生也成為斷交下的受害者。

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根據教育部統計，本（109）學年度尼加拉瓜在台大專校院就讀學生人數共143人，包括正式修讀學位外國學生84人、僑生5人、華語生54人，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為53名。針對外交部聲明，全面停止雙邊合作及援助計畫，教育部僅表示會尊重外交部決定。

而各個大學也紛紛啟動相關應對措施。台科大表示，目前經查，台科大有9名尼加拉瓜學生，5名領有台灣獎學金，台科大會先聯繫學生了解狀況再給予協助。

而台師大國語教學中心現有8位尼加拉瓜籍華語生，均領取外交部提供的「台灣獎學金」，有關受獎生的後續情形，擬依照外交部決議及來函辦理。另有1人，正領取本校提供的外國學生獎學金。若尼加拉瓜籍華語生及學位生向師大提出特殊需求，校方會盡量予以照顧。

政大則說明，目前有6名尼國外籍生，學校將先行了解學生狀況，部分領有政府獎助學金之學生，校方會盡量協助學生，以完成學業。

銘傳大學也回應，自得知尼加拉瓜與我國斷交後，隨即調查本校10位尼加拉瓜學生的就學情況，會協助了解學生續讀意願，提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工之機會等。若學生選擇離校或離台，也會提供各項事務處理的相關諮詢。必要時，會聯繫導師偕同輔導，盡可能幫助學生在各方面的需求。

台大則表示，校內有4位尼加拉瓜籍學生，其中3位為大學部學生，1位為碩士班學生。其中1位目前領有外交部台灣獎學金，1位在下學期應該可以順利畢業，1位為僑生身份，1位碩士班的為在職生，對於目前領取台獎的同學，會再進一步了解其狀況後給予必要之協助。

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