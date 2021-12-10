TTA點燃南臺灣創業炬火　助攻新創邁向全球市場

為強化我國南北新創資源平衡，提升南臺灣新創國際競爭力，科技部於臺南沙崙智慧綠能科學城設立臺灣科技新創基地（TTA）南部據點。12月10日至11日於高雄展覽館 「Meet Greater South X 5G AIoT Expo」新創展會，特以「TTA品牌館」參與，藉此讓南臺灣新創夥伴認識TTA。今（10）日科技部產學司司長許增如、經濟部部長王美花、高雄市市長陳其邁等人，皆出席為品牌館揭開序幕。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-10 14:10:01｜2021-12-10 14:13:59
許增如表示，TTA成立三年來透過國際級加速器輔導資源、企業與創投挹注、TTA矽谷辦公室及參與國際新創展會，協助我國新創團隊鏈結國際市場與資金，同時也帶動我國新創生態系的蓬勃發展，期望未來科技部能將TTA的優勢及資源擴散至南部據點，為南部新創生態圈注入活水與國際化能量。
為展現TTA南部據點推動在地企業國際化，以及共同匯聚南北新創資源的願景，「TTA品牌館」焦點儀式特別用光點代表臺灣新創團隊與企業，以光束象徵TTA於南臺灣聚焦國際新創資源，以合作共榮之姿，帶領團隊邁向全球市場。目前TTA南部據點進駐申請踴躍，進駐率已近8成。
臺南沙崙智慧綠能科學城結合中央與地方單位資源，以產業聚落提升區域產業競爭力、創新力，對接新創企業，作為我國邁向全球的在地產業據點，強化國家關鍵競爭優勢。
TTA南部據點聚焦「智慧科技」、「精準健康」、「潔淨循環」三大產業主軸，為南臺灣新創提供多元實證場域，並盼槓桿5G驗證智能整合、資安、智駕車、綠能科技示範場域等產業群聚優勢，協助孵育國際級新創，讓TTA南部據點成為南臺灣國際新創科技匯集窗口。