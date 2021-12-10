不只狠討19億元援贈！尼加拉瓜總統更曾5度放馬英九鴿子

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2006年時，拉丁美洲出現集體「左轉潮」，9個拉美國家選出左派政府，強調區域自主，挑戰美國霸權。但這些拉美新左派國家雖然態度較以前溫和，奧蒂嘉也獲得委內瑞拉強人總統查維茲（Hugo Chávez）支持，在2007年重新勝選執政。
奧蒂嘉執政期間對台灣索取援助不手軟。2007年陳水扁總統訪問尼加拉瓜，奧蒂嘉與陳水扁簽署聯合聲明，尼國媒體報導稱，台灣提供金額高達3000萬美元（當年約10億元台幣）的發電機，但遭外交部否認。馬政府任內，尼國也向台灣要求協助興建港口與農業灌溉設施，但遭到我方拒絕。2019年尼國馬丁內斯(Dennis Martínez)棒球場開幕，奧蒂嘉在致詞時表示，這座比照大聯盟等級的棒球場是台灣捐贈3000萬美元(約9億台幣)協助興建。
馬英九任內與奧蒂嘉往來曾遭到5度放鴿子。2009年，馬英九到友邦薩爾瓦多出席新任總統就職典禮，在薩國與奧蒂嘉相約3次都被放鴿子，隔月馬英九訪問尼加拉瓜，接機與晚宴都遭奧蒂嘉放鴿子，直到我國時任駐尼加拉瓜大使吳進木下通牒，再不出現將取消兩國合作計劃，奧蒂嘉才出現。
2017年1月，蔡英文以「英捷專案」率團前往宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多，並出席奧蒂嘉連任就職底典禮。根據當時參與訪團人士指出，原本奧蒂嘉沒有要與蔡英文舉行會談，但是臨時卻答應與蔡總統會面，隨團記者看到電視轉播才知道兩國領導人已經見面，讓人感嘆奧蒂嘉行事真是難以捉摸。