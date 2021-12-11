雙12飯店祭超殺優惠 住宿送香檳王、餐飲現折1212元
備戰雙12檔期，各大電商祭出各種折扣下殺優惠之餘，其他業者也不遑多讓，在後疫情時代，各大業者都希望隨著購物節慶，大大拉抬買氣，晶華酒店就推出餐飲及住房限時快閃優惠，端出戰斧牛排與和風海陸盛合折扣1212元，以及住房送香檳王等優惠，喜來登飯店則推「1212犒賞月」專案，即日起開跑至12月16日中午12點，最低1.9折優惠限時快閃7天。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-11 12:23:20
晶華酒店搶搭電商列車，順勢於12月10日上午10點至12日下午6點推出餐飲及住房限時快閃優惠，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最低5折起，端出戰斧牛排與和風海陸盛合折扣1212元、重磅壽喜燒與帝王蝦泡飯只要1212元，蜜汁咕咾肉和黑椒野菇雞五星燴炒飯買一送一等優惠。
另外，客房則推出9999元入住、贈送頂級香檳Dom Pérignon一瓶，並升等大班行政樓層客房的「香檳王者假期」，還有兩人同行於元旦1月1日及1月2日入住精緻客房每人2022元、還送自助早餐且無須假日加價。
台北喜來登也跟緊商機推出「1212犒賞月」年終快閃住宿優惠，主打2022年1月2日至3月31日的新年熱門檔期，每人只要1212元起就可入住一晚，再享超人氣Buffet之王「十二廚雙人自助早餐」(價值1540元)，優惠即日起開跑至12月16日中午12點，限時快閃7天，讓民眾提前規劃明年行程。