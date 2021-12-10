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新竹臺大分院麻醉部陳柏思醫師表示，以傳統定義的半身麻醉來說，答案是不行的。半身麻醉在大部份情況下分為「脊椎麻醉」和「硬脊膜外麻醉」。前者是以一根細針（粗細大約與疫苗注射針頭相仿）從兩脊椎骨間的空隙進入到脊髓腔，把麻醉藥注射進脊髓液中，從而麻醉在其中的脊髓神經。
後者則是以一根較粗的針（大約與傳統鉛筆筆芯相仿）從相同位置進針，到達硬脊膜外腔後置入一根細塑膠軟管並從中給予麻醉藥物，以麻醉附近的脊髓神經節。藥物可以從軟管多次給予，減痛分娩就是屬於此種麻醉方式。
大部分麻醉為脊椎麻醉 操作單純、止痛效果好
陳柏思醫師說明，在大部份的手術情況下，麻醉科醫師說的「半身麻醉」其實是指脊椎麻醉。脊椎麻醉操作單純，止痛效果良好，藥物只作用於脊椎神經因此對其他器官如心、肺、肝、腎等影響較少，所以在無相關禁忌症下，是一個相對安全又有效的麻醉方式。尤其是年老且心肺功能較差的病人，在接受下肢或下腹部手術時，脊椎麻醉是十分理想的麻醉方式。
麻醉上半身副作用極大 嚴重恐危及性命
回到問題本身，為什麼半身不能麻醉上半身呢？陳柏思醫師說，因為上半身十分難進行脊椎穿刺，且副作用極大。
另外，脊椎麻醉的特性是當某一水平的脊髓神經被麻醉後，此水平以下大部分神經傳導都會被阻斷。若在頸椎水平，則頸椎、胸椎、腰椎和薦椎全都受到影響，代表全身除了腦部外，大部份器官都會失去控制，這是會危及性命的，所以基本上不可能進行；而下肢和下腹部的神經大都由腰椎和薦椎發出，所以只要在腰椎水平進行麻醉即可順利進行手術。
資料來源：健康醫療網 半身麻醉可以只麻醉上半身？ 麻醉醫曝下場
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