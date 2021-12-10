中市六合里跨里投票　議員質疑有政治考量

12 月 18 日公投投票將近，中市民進黨市議員賴佳微表示，北區六合里長期都在保安宮投票，方便長輩走路即可前往，這次卻因故設在 1 公里外跨里的篤行國小，市府不尊重在地意見。她說，六合里是區內唯一有民進黨籍里長，市府更換投票地點卻罔顧在地意見，讓民眾質疑有政治考量。

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賴佳微表示，六合里長輩很多，過去投票習慣很大比例都是走路到里內的保安宮就近投票。這次保安宮因故無法出借，但市府更換投票所地點卻不以里內為主，而是選擇離原來保安宮位置一公里遠的篤行國小，讓近期收到通知單的長輩紛紛大喊不便，不免讓人質疑市府的地點選擇是否別有用心。

賴佳微進而指出，投票所的設置地可以很多元，北區內就有不少是以空地、空屋、教會、甚至私人的會議室來做為投票所，所以六合里內要找到替代方案一定不是很困難的。更早在一個多月前六合里陳豐誠里長即向市府提供一些里內或鄰近可以替代的場所，但市府卻沒有任何回應，投票所設置出現變更這麼重大的事情應該要與在地充分先做好溝通，而不是自己先選好而不尊重當地民意。

賴佳微無奈表示，現在里內長輩都紛紛埋怨市府，認為搭乘大眾運輸工具至篤行國小本身就很困難。走路更是讓行動不便的長輩卻步，投票意願大減，市府應對此事負責。