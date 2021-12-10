鄧佳華AV片酬少得可憐　F級女優卻被加碼6成

鄧佳華向前老闆連千毅請辭後，原以為進軍AV界夢想破碎，怎料台灣AV片商「TWAV公司」突然邀約合作，與鄧佳華正式簽下合約，由「變態太郎」轉為「真田弦一華」，女優對手是辣模孟若羽。而這次替鄧佳華執導第一支AV的導演圤智雨，今（10）日出席圓夢記者會時透露，鄧佳華除了「處男紅包」600元之外，其實是「零片酬」，因為是對方自己想拍，至於對手人選，也是被20多位女優打槍過後，才以「加碼6成」讓孟若羽答應合作。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-10 16:45:14
由於開拍時間迫在眉睫，鄧佳華坦言在家裡有事先看「動作片」加減練習，最愛參考三上悠亞版本，笑說媽媽也非常支持：「我朋友有跟她（媽媽）溝通一下，因為朋友跟她比較好。」至於媽媽當天是否到場探班，圤智雨聽到後趕緊插話：「可以不要嗎？我聽了壓力很大。」至於鄧佳華與連千毅違約一事，圤智雨表示暫不回應，雙方私下沒有任何交集，也沒有接到對方的電話。
事實上，圤智雨先前並不看好「處男」鄧佳華，認為他沒有性經驗，所以很難達到片商的要求，也並不會帶來任何商機，如今不但答應執導他，甚至替他打造圓夢計畫，圤智雨坦言剛接到邀約時心情五味雜陳，但後來想想的確是個新的嘗試，也透露看到自己和鄧佳華社群底下留言後，感到有些意外：「我以為會被一面倒抨擊，結果想看的人竟然比不想看的人還多，所以我是有信心的。」