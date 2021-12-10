尼加拉瓜總統5度當選！拜登、歐盟、美國會齊怒轟：獨裁
中南美洲國家尼加拉瓜今（10）早突然宣布與台灣切斷外交關係，宣布「世界只有一個中國」、「台灣是中國不可分割的一部分」，這也是相隔36年以來尼加拉瓜第二次宣布與台灣斷交，且都在尼加拉瓜的總統奧蒂嘉任內發生，而今天也是他執政生涯的第五度當選，奧蒂嘉更因此被美國、歐盟聯合痛批根本是「獨裁政權」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-10 14:57:41
高齡75歲的尼加拉瓜現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）對台灣態度一向難以捉摸，他於1979年起第一次執政，追溯我國自1955年就與尼加拉瓜建交，直到奧蒂嘉任期至1985年時，才宣布改為與中國建交與我國斷交，唯有1990年前總統查莫羅上任後才恢復與我國外交關係，直到2006年時，奧蒂嘉再次當選總統，對台灣的態度便保持一向曖昧，不僅放前總統馬英九多次鴿子，也曾未先通知就讓當地媒體直播與蔡英文的會晤，且今年WHA時其他友邦都曾為台灣發聲，唯尼加拉瓜發言未提台灣，以上種種紀錄皆有倒向中國的跡象。
事實上，今年已經是奧蒂嘉執政生涯中第五度當選總統，被稱為「尼加拉瓜強人」的奧蒂嘉在今年11月的總統大選期間，先是批評對手們都是恐怖份子，再將7位打算參選的反對派人士或拘禁或流放海外，因此又能穩坐總統寶位篤定勝選。過去他就曾動用軍隊以暴力鎮壓反政府抗議示威，造成上百人喪命、150人遭到監禁，更流放了除了其他總統候選人以外，接近10萬位公民。
對於尼加拉瓜政府的混亂，美國總統拜登於上個月也痛批，尼國總統大選根本是一場「啞劇（pantomime）」；歐盟亦砲轟尼加拉瓜政府根本是「獨裁政權」，直言奧蒂嘉與其妻根本是獨裁者身分統治著尼加拉瓜。
值得注意的是，未受邀參加民主峰會的尼加拉瓜於今日逕自宣布斷交，成為了美國國會通過《台北法》後，第一個斷交的台灣邦交國，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）聲明中展示力挺台灣的決心，強調沒有自由公正的選舉，奧蒂嘉的決定就無法反應出尼加拉瓜人民的意志。
而對於刪除憲法任期限制的奧蒂嘉，美國的國會議員也在推特上大力撻伐，其中共和黨籍的聯邦參議員史考特（Rick Scott）就透過推特形容奧蒂嘉是「邪惡無恥的政權」，更稱中國勢力已像「癌細胞」般在中南美洲擴散，共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）亦發文撻伐中國積極破壞台灣人民自決權利的行為。