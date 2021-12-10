元宇宙第一步！Meta虛擬平台Horizon Worlds 美加開放
臉書母公司Meta，當地時間9日宣布，VR社交服務程式「Horizon Worlds」，正式在美國及加拿大，向18歲以上年齡的用戶開放。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-10 15:11:05
綜合《Verge》等外媒報導，Horizon Worlds是Meta首次嘗試發布如祖克柏(Mark Zuckerberg)所說的，類似元宇宙願景的程式，歷時2年多的開發，並於去年10月釋出Beta測試版，當時僅發給部分有Oculus VR頭戴裝置的用戶，還必須獲得邀請才能加入，現在正式上線，雖然距離真正的元宇宙還有距離，但對Meta而言又邁出重大的一步。
報導介紹，Horizon Worlds是一個廣闊的多人遊戲平台，戴上VR頭盔Oculus的用戶，可以在虛擬世界中，打造屬於自己的虛擬人物替身（只有上半身），開始玩遊戲、參加活動，或是與其他用戶進行交流；除了可以探索平台上的任何虛擬空間以外，也能創造屬於自己的空間。
然而，Horizon Worlds的使用過程，仍有不少問題產生，一名Beta測試版的女性玩家就表示，在 Horizon Worlds裡經歷一場非常不舒服的性騷擾事件，對此Meta則表示，會加強「阻擋他人聯繫」功能，讓使用者更難在Horizon Worlds裡騷擾他人。