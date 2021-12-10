正面看明年台股！憂美升息衝擊 財長：國安基金密切注意
美股4大指數皆收黑，再加上國內出現本土疫情，台股今（10）日盤中一度重挫逾百點，終場收跌87.86點，力守17800點關卡。對此，財政部長蘇建榮表示，今年出口非常暢旺，代表整個產業不論是美中貿易戰還是供應鏈轉移獲得一個轉機，加上國發會主委龔明鑫預估明年經濟成長率可達4%，如果這樣，明年台股也是正面看待，比較大的問題是明年美國是否升息，這會造成國際資金移動，短期在資金面會對台股造成衝擊，國安基金也會密切關注。
記者顏真真/台北報導
2021-12-10 15:34:42
蘇建榮指出，最近台股發展11月有稍微下去一些，12月又上來，很重要是今年出口非常暢旺，幾乎都是兩位數成長，甚至有到30%，代表整個產業不管美中貿易單還是供應鏈轉移獲得一個轉機，若持續下去，經濟實力是非常堅強，金融面支撐很重要因素，尤其國發會預估明年經濟成長預測可達4%，如果這樣，明年台股也是正面看待，更何況有很多台商持續要回台投資。
不過，他也坦言，現在比較大問題是明年美國聯準會（Fed）會不會升息，這是很重要的因素，這會造成國際資金移動，短期資金面也會衝擊台股，國安基金會密切關注。另外，歐洲及地緣政治緊張情勢也值得注意，只是扣掉這些因素，他認為台股基本面及總體經濟實質面是看好的，相信台股明年會朝正面發展。