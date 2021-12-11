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巷仔內／公投黃金交叉仍大意不得　綠防重演2018民意海嘯

▲對於四大公投，民進黨慎防重演2018年民意海嘯，沒有樂觀本錢。（圖／民進黨提供）
▲對於四大公投，民進黨慎防重演2018年民意海嘯，沒有樂觀本錢。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／特稿

2021-12-11 09:00:00

距離公投僅剩不到10天，民進黨昨日起全黨總動員，包含執政縣市長在內的黨工職皆出動站路口、今（10）日更由副祕書長林飛帆等人領軍走進市場宣傳，盼守住執政價值。一直以來的民調皆顯示，執政黨情勢較為辛苦，即使民進黨秘書長林錫耀8日表示，贊成四個不同意的人越來越多，現在已經到了黃金交叉之時，但民進黨絕對仍沒有樂觀的本錢，甚至認為如果稍有閃失，恐再次發生如同2018年的大海嘯。

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距離公投僅剩最後一周左右，林錫耀日前表示，經過1個多月來全黨與社會各界努力下，全黨公職一一舉辦說明會，直接面對面跟鄉親來說明四個不同意的理由，效果非常顯著，贊成四個不同意的人已經越來越多，相信現在已經到了黃金交叉時刻，最後再衝刺10天，投票日應該可以印證事實，就是正確的方向路線才是民眾最好的選擇。

然而一直以來的民調皆顯示，執政的民進黨在公投案中頗為辛苦。四公投案中，稍微穩固的當屬重啟核四應無法過關，另三接遷離、公投綁大選則陷入膠著，在最後關頭理念都已充分說明下，民進黨必須持續加強口號宣傳，才能順利守下。

相較最為艱困的則是反對美豬進口一案。即便此案恐會影響台灣的外交與貿易關係，但乍聽之下牽涉「食安」，對許多國人來說較難以充分理解與接受，民進黨身為執政黨，只能一而再、再而三的「講道理」，效果如何恐待投票時一翻兩瞪眼了。

即使對比國民黨內至今仍然意見分歧，民進黨相當團結一致，訴求「四個不同意」，但仍是完全沒有樂觀本錢。2018年公投結果與九合一大選和執政黨期望的大相逕庭，最終時任黨主席蔡英文請辭、賴內閣也解體改組，可說是蔡英文政府最低迷的時刻。

現再次面臨公投挑戰，扣掉上回與地方選舉一同進行，此次完全是「對事不對人」，是就政府政策方向做出選擇。若一有閃失，反對票開得不漂亮，恐會造成蔡政府更直接的跛腳，別說2024總統大選，2022地方選舉恐也凶多吉少，執政價值的推動更顯不利。

民調即使真如林錫耀所說的進入黃金交叉，但最後8天仍須慎防任何可能的奧步與變數，穩穩走完公投的「最後一哩路」，不再重演2018的民意海嘯災難。

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