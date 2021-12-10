動物傳人3國有先例　醫師曝「遭鼠咬傷」染疫可能性

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陳時中在今疫情記者會中指出，目前研判案16816在職場染疫的可能性較高，因為社區中相關確診為零，周遭接觸者檢驗結果也皆為陰性，但到底是在辦公室、實驗室內遭到老鼠咬傷或是環境問題，還需要進一步判讀。他也說，穿脫衣服、抹到臉等任何可能性都有，在調查中都會問清楚。
案16816感染的是Delta變異株，稍早台北市副市長黃珊珊透露，個案分別在10月中與11月中兩度遭染疫的實驗鼠咬傷。現傳出兩隻老鼠分別攜帶Alpha跟Gamma病毒株，陳時中回應，現在不論是Alpha跟Gamma都不知道，還沒進行到「老鼠一隻隻抓來看」的地步，還在調查人，初步還是要判斷病毒株是否與實驗室內相關病毒株相符、是否在實驗室內染疫，之後個案抓哪一隻老鼠、被哪一隻老鼠咬傷，都還要調查才會更清楚。
動物傳人有先例！專家曝這3國都曾發生
至於動物到底會不會將新冠肺炎傳染給人類？醫療應變組副組長羅一鈞根據美國CDC官網資料說明，過去丹麥、荷蘭、波蘭皆有發生過水貂傳人案例，「動物傳人的可能性一直存在」，但數目不多，也非造成全球主要流行的原因，陳時中也說，動物傳人絕對不是快速嚴重傳染途徑，算是比較罕見不過仍有可能性存在。
衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今（10）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，一般進入P3實驗室都會戴雙層手套，即使被老鼠咬也不容易受傷，且新冠病毒主要是經過呼吸道感染，不是透過血液，又實驗鼠攜帶病毒株與個案確診的Delta變異株不同，應該是可以排除透過老鼠染疫。
PTT文章暗指個案遭霸凌 陳時中：過多臆測釀傷害
今早PTT上有一篇「南港大廟的奇聞軼事」文章暗喻個案因為「不願意做不合規定和SOP的事情」遭到霸凌，即使申訴也被冷處理，也有媒體詢問個案疑因遭鼠咬時負責人不在，直接向中研院生物安全會通報，卻被當成是越級通報，對此陳時中則未多談，強調職場裡面工作關係要靜待調查，現在多做臆測會對當事人造成傷害，也會請生安會進行調查。
男友PCR陰性沒染疫 醫示警：仍要觀察
外界認為個案男友採檢結果是陰性很奇怪，不過陳時中強調這是目前，該男子已經在居家隔離中，進行居家隔離前採檢是要釐清對社會的影響，居家隔離中視症狀採檢是要了解身體狀況，居家隔離完畢後再採檢時，比較能確定有無染疫，如果採檢結果是陰性，就可以確認社區比較不會帶來影響。
目前案16816接觸者匡列110人，居家隔離共有97人，均於集中檢疫所進行隔離，自主健康管理者13人；現86人採檢結果出爐，皆為陰性，無新增確診個案，其餘24人仍在檢驗中。黃高彬呼籲，昨指揮中心已經公布個案足跡，假如民眾在同樣時間點曾有活動史，有出現相關症狀，就要盡快就醫採檢，現在陰性的接觸者也不代表沒有感染，還是要持續觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。