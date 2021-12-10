回基層拚台北市中山、大同議員　顏若芳盼先守住公投

過去曾擔任台北市議員的顏若芳日前請辭民進黨新聞部主任兼發言人職務，回到台北市中山大同區準備再次參選議員，除了持續主持電台節目外，顏也積極勤跑基層，盼再次獲得鄉親肯定。顏若芳今（10）日走訪濱江市場，除了盼鄉親能支持其參選外，也不斷針對1218四大公投宣講，她告訴《NOWnews今日新聞》記者，公投一個也不能通過，否則對台灣傷害甚大，現階段在基層多數時刻都是宣講公投，「我盡我最大的力量，希望一定要守下來」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-10 17:00:00
顏若芳2018年因為批評屢次指出台北市長柯文哲施政缺失，成為柯粉「關注」的候選人，最終意外落馬，讓不少人都感到驚訝。敗選後的她並未離開地方，也陸續接下2020蔡英文競選總部發言人、民進黨新聞部主任兼發言人等重要職務，表現亮眼，也讓其一直維持高知名度與討論度。
日前其準備回鍋參選中山大同區市議員，也辭去新聞部主任兼發言人職務以示決心。近來她持續勤跑基層，今日也隨中央黨部掃市場規畫，安排走訪中山區濱江市場。顏若芳告訴記者，此區各黨競爭激烈，即使過去曾在此當過議員，仍秉持一步一腳印的態度，要讓地方再次看到自己的努力。
顏若芳笑說，近來在基層跑得反應很好，鄉親看到她都很熱情，就如同老朋友般熱情招呼自己喝茶聊天；話鋒一轉她則嚴肅表示，其實現在在基層談自己的選舉少，談公投則多，因為公投在即，且影響台灣未來至關眾大，自己身為執政黨的一份子，有責任要讓人民理解政策、認同政府施政方向，也唯有公投都不過，對於明年選舉才有機會。
顏若芳也再次呼籲國人，不能讓台灣的民主深化、能源轉型、國際關係走回頭路，所以1218一定要出門投票，投下四個不同意，讓台灣更有力。