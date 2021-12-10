台灣首廟天壇有愛 歲末送暖 740家戶受惠愛心慰問金

台灣首廟天壇於今 (10) 日舉行「 110 年度自強戶歲末送暖慰問金頒發活動」，此次受惠人數共計 740 人，慰問金總共頒發新台幣四百四十萬元整。台南市長黃偉哲亦親自出席頒贈感謝狀予天壇，感謝廟方的善行義舉並對廟方長期的社會關懷表達敬佩。

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台灣首廟天壇自民國 91 年起固定每年歲末年終都會發放慰問金，如今將滿 20 年，受到濟助與關懷的人數已超過萬人，只要條件通過每人即可獲得慰問金 6,000 元。有兩位不具名受助者表示，受到天壇援助已數年，慰問金對他們的生活真的有莫大的幫助，解決年末燃眉之急。受助者小蕙 ( 化名 ) 表示，爸爸 17 年前罹患舌癌，雖然施以化療但病況並未好轉，且多年來因癌細胞轉移，歷經數次開刀住院，現在生活完全只能仰賴鼻胃管灌食營養品，費用是筆不小的負擔。媽媽必須在醫院跟家裡兩地奔波照料，只能趁著照顧空檔四處打零工賺取微薄薪資。小蕙表示自己 3 歲時因父母分別生病及車禍入院，無人可照顧她與妹妹，因此姊妹倆有段時間只能住在寄養家庭裡。小蕙在逆境中成長並未被現實的磨難打倒，她說，在成長的路上有許多人給予她幫助及鼓勵，等到她長大，一定會將獲得的愛心散佈給需要的人。她也期望未來能成為一位音樂治療師，幫助有憂鬱症的爸爸以及許多罹患心理疾病的人，讓他們知道其實這個世界很溫暖。

台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，今年受到新冠肺炎疫情影響百業蕭條，在大環境改變之下弱勢族群生活更顯艱辛，每年的 12 月將近年關，也是天壇發揮廟宇良善的力量，發揮雪中送炭精神關懷弱勢的日子。徐國潤感謝十方大德的愛心善款，台灣首廟天壇多年來才能將年度部分盈餘投入公益活動，回饋社會。天壇擔任美善的橋樑，未來更會繼續傳播愛與溫暖給需要幫助的人。

▲台南市長黃偉哲頒贈感謝狀予天壇，由董事長徐國潤代為接受（圖／記者林怡孜攝，2021,12,10）