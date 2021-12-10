中選會：政黨在30公尺外擴音宣傳公投 若妨害投票可開罰
全國性公民投票即將在12月18日舉行投票，中選會表示，為維護投票秩序和投票權利，政黨或任何人如果在投票日在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，選監檢警人員將本權責依法處理。
記者余祥／台北報導
2021-12-10 16:24:36
中選會說明，公民投票法雖未禁止政黨或任何人於公投日為公投宣傳或引述民調，但相關行為仍應受法律規制。依公民投票法第42條規定：「在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。」，又刑法第147條規定：「妨害或擾亂投票者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」。
中選會也說，本次公民投票，投票權人年齡資格，以法定公投日（即110年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國92年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於110年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，無本次公投投票權。
中選會也提醒全國投票權人，110年8月9日（含當日）以後遷出戶籍者，仍應在原戶籍地投票所投票，投票權人可以透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，或自12月13日起，在內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日。
此外，公投公報及投票通知單已由各鄉（鎮、市、區）公所送達至各家戶。為了加快投票權人圈票速度，減少民眾等候時間，請先充分了解正反方論點。