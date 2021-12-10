批中國惡意挖我邦交國　民進黨：朱立倫應向北京表達抗議

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謝佩芬指出，自由及民主價值是台灣獲得國際社會支持與肯定的力量。今日台灣駐美大使蕭美琴及行政院政委唐鳳代表台灣出席民主峰會（Summit for Democracy），分享民主經驗與其將面臨的挑戰，會中蕭美琴更與美國總統拜登同框，使各民主國家得以見證台灣蓬勃用的民主發展，進一步提升台灣在全球的能見度。
謝佩芬進一步說，面對台灣展現民主實力、成為國際良善力量，中共竟不思變革，反倒精心設計，藉由奪取我邦交國，欲在美國召開民主峰會之際，給台美雙方下馬威，意圖干擾國際情勢與台灣內部政治氛圍。顯見中共正是單邊改變兩岸關係現況的一方、區域和平的麻煩製造者及自由民主價值的危害者。
謝佩芬強調，在中共對台灣嚴厲打壓、意圖削弱台灣主權之時，國內朝野應該一致對外嚴厲譴責中共的惡劣行徑，很遺憾朱立倫的聲明，只見譴責尼加拉瓜，而刻意不提中共挖台灣邦交國的粗野行徑，甚至附和中共來削弱台灣的主權。
謝佩芬呼籲，朱立倫應當展現朝野團結一致對外的堅定態度，在明天海峽論壇舉辦期間，向中共當局表達最嚴厲的抗議，勿再背離台灣主流民意。
台灣正值公投倒數計時，謝佩芬也指出，在這樣的關鍵時刻，中國持續透過外交領域，試圖孤立台灣，打擊台灣的國際參與空間，也有研究單位提及，中共針對特定公投題目，參與或發起資訊操弄。民進黨將會持續關注，相關舉動與情資是否影響國內公投選舉情勢，但也要再次呼籲全體國人，面對國際政經情勢變動的時刻，台灣更應該團結向國際表達台灣願意走向國際，和世界接軌的決心。