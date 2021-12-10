投資首選高雄　高雄水資源續開發產業用水無虞

半導體材料大廠英特格宣布加碼投資高雄為全球最大基地，不過各界對於高雄水電供應仍不乏疑慮，副市長林欽榮今(10)日表示，高市已積極推動綠電、擴增再生水廠，水電將供應無虞。高市水利局也強調，高雄水資源續開發44萬噸開發產業用水無虞，水情相對穩定，對於未來民生及產業用水需求，高市府已作好準備，歡迎產業投資。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-10 23:29:00
近日台積電已宣布於楠梓園區設廠，再加上橋科園區設置，引發外界對水電的疑慮，對此，水利局表示，今年全台適逢百年來最嚴峻旱季，高市府和中央攜手合作共開鑿62口水井，日供13萬噸水源，再加上鳳山、臨海水資源中心和續推動楠梓和岡橋2座再生水廠，未來營運可日供21萬噸再生水，再配合中央續開發日供10萬噸荖濃溪伏流水，整體水資源開發未來可日供44萬噸，可穩定供應民生和產業用水無虞。
水利局也指出，高市用水水源主要來自高屏溪川流水，為有效利用豐水期調蓄，109年高雄引原水至台南總計達1.6座南化水庫蓄水量，今年到12月也引入約1座南化水庫蓄水量。
同時，就枯水期間而言，高雄市在供水無虞下每日再反送20萬噸清水供應台南市用水，後續水資源續開發44萬噸水源下，高雄市水情相對穩定。近日台積電已宣布於楠梓園區設廠，再加上橋科園區設置，對於未來民生及產業用水需求，高市府已作好準備，歡迎產業投資。