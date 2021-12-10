中尼復交代價為何？中國外交部：這不是交易、無經濟前提
尼加拉瓜共和國10日宣布與我斷交，與中華人民共和國和恢復外交關係，且尼國代表團已隔離完畢於天津安排會面。稍早中國外交部例行記者會上，有媒體詢問中方是否將與尼加拉瓜展開經濟合作或給予經濟方面的援助？如果有，金額或規模又有多大？中國外交部發言人汪文斌對此則回應中尼復交「是政治決策，不是交易」，並稱復交沒有經濟前提。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-10 16:55:55｜2021-12-10 16:59:49
根據《央視新聞》報導，尼加拉瓜外交部長丹尼斯·蒙卡達（Denis Moncada）這頭才剛表示要與台灣斷交，終止一切與台灣官方的往來，另一頭尼加拉瓜政府代表團就已經隔離完，在天津與北京當局簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，決定自公報簽署之日起，中國與尼加拉瓜兩國政府相互承認並恢復大使級外交關係。
對於媒體提問中尼復交之際，中方是否給予經濟方面的援助，中國外交部發言人汪文斌回應指出，「中尼復交是一項政治決策，絕不是交易籌碼」，並稱尼加拉瓜決定與中國復交是出於「對一個中國原則的認同」，並沒有任何經濟前提。
汪文斌表示，中尼復交為兩國關係發展開闢了廣闊前景，兩國將在堅持一個中國原則基礎上全面開展互利合作，雙方將加強各層級交往，不斷增進互信，積極開展抗疫合作。同時充分發揮互補優勢，積極推進務實合作和各領域交流，增進兩國人民福祉。雙方也將在國際和地區事務中保持密切溝通協調，維護發展中國家的共同利益。