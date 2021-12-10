親上火線！實驗室女染疫　中研院院長宣示會嚴謹公開調查

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1.昨日採檢86人，檢測結果皆為陰性，其餘仍在檢驗中。
2.關於院內足跡，11/23-12/6活動範圍以基因體研究中心大樓為主；12/7 09:00-11:30在學術活動中心1樓餐廳美食街，目前上述二處均已完成清消工作。關於院外足跡，已由指揮中心及地方政府說明。
3.對於未在受影響區域辦公的同仁，如需相關諮詢，可電洽本院醫務室協助。如有疑慮，亦可依人事室公告原則採取居家辦公。
4.本院已成立調查小組，成員包括本院三學組研究同仁代表、院外專家、P3實驗室專業人士、本院行政主管及政風單位，將於10天內向指揮中心提出報告。
廖俊智強調，目前實驗室各式狀況消息都有，但相關人員都在隔離中，訊息流於片段，沒有完整樣貌，要等調查小組確認關鍵環節再向大家報告。院內會提供篩檢車進行篩檢，加強全院消毒，活動中心停止營運三天，相關活動改以線上舉行。
廖俊智指出，P3實驗室在疫情影響期間，對台灣防疫工作發揮相當大的貢獻，感謝所有研究人員付出的辛勞。然而，若是藉由本次事件察覺工作流程有任何未盡完善之處，仍需檢討改善，以確保實驗室工作同仁安全。廖強調已成立調查小組，盡全力找出問題癥結。目前調查方向包括從基因序列著手，配合指揮中心釐清事實。在行政管理方面，釐清相關機電設備責任歸屬。同時，將針對P3實驗室的教育訓練、工作流程，檢討有無疏失，未來該如何規劃得更周全。
為保障同仁安全，中研院指出已於昨（9）日完成基因體研究中心全棟消毒作業，其他場域今（10）日均會清消完畢，後續亦將展開下水道採檢。台北市政府於今日分別於本院內外各設置一輛篩檢車，提供院內同仁及社區民眾進行檢測；北市環保局亦已協助本院，於今日起加強全院公共開放空間的清潔消毒。此外，本院所有室內公共活動場所今日起暫停開放，活動中心停止營運3天，內部店家亦於12月13日前暫時停業，加強清消。本院所有對外開放之實體會議、活動均暫停或改以線上舉行。院內會議以10人以下為原則，並於備有隔板、符合社交距離、通風良好場所舉行。本院將持續配合指揮中心後續各項作業，視疫調及檢測結果滾動式調整。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。