名家論壇》網路溫度計／林秉樞案扯出段宜康　新系掀熱議

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，衍生出來的案外案愈演愈烈，綠營人士更被接連爆出與林秉樞關係匪淺，對此，段宜康臉書公開他與林秉樞的對話紀錄，表示從2012年認識至今，見面次數不多，幾乎都是用臉書通訊或line，對於外界指稱兩人「關係匪淺」，段宜康強調近期發生這麼多事情，「這個我已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人」，但林秉樞稱呼段宜康為老大，也讓外界質疑兩人真的不熟嗎？另外，令外界關注的是在民進黨內被稱為「踢著正步進場的派系」的新潮流，一向以嚴明紀律聞名，為何林秉樞會和段宜康攀上關係，並且讓段宜康願意幫忙打電話給鏡週刊幫忙「關心」新聞？





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新系遭捲入案外案！段宜康稱認識林秉樞10年「現才發現完全陌生的人」



