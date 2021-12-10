P3確診者兩度遭鼠咬　中研院曝是「Gamma、Alpha株」

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今中研院院長廖俊智在記者會中證實，從昨日下午得到訊息後，與幾位老師和負責人、單位執行長提供的資訊，第一隻老鼠攜帶的是gamma病毒株，第二隻老鼠則攜帶Alpha病毒株。
至於動物到底會不會將新冠肺炎傳染給人類？醫療應變組副組長羅一鈞在今下午疫情記者會中，根據美國CDC官網資料說明，過去丹麥、荷蘭、波蘭皆有發生過水貂傳人案例，「動物傳人的可能性一直存在」，但數目不多，也非造成全球主要流行的原因，衛福部長陳時中也說，動物傳人絕對不是快速嚴重傳染途徑，算是比較罕見不過仍有可能性存在。
衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，一般進入P3實驗室都會戴雙層手套，即使被老鼠咬也不容易受傷，且新冠病毒主要是經過呼吸道感染，不是透過血液，又實驗鼠攜帶病毒株與個案確診的Delta變異株不同，應該是可以排除透過老鼠染疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。