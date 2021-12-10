朱立倫將視訊出席中國海峽論壇 顏若芳籲當面洗臉中共
尼加拉瓜和台灣斷交，前民進黨發言人、台北市議員參選人顏若芳說，國民黨主席朱立倫雖然不接受中共行為，但又一方面堅持參加明天的海峽論壇，根本就是「雙面倫」；若國民黨上下執意參與海峽論壇，也請當面向中共表達嚴正抗議，當一個堂堂正正的台灣人，不要做一個畏首畏尾的「中國台灣人」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-10 17:31:39
顏若芳表示，當台灣的惡鄰居習近平不斷用威嚇手段來壓迫我國的外交空間時，朱立倫也口口聲聲的說「中共傷害台灣人情感」，結果國民黨瞬間成為共犯，大玩兩面手法，讓台灣人的情感受到二次傷害。
顏若芳說，中共舉辦的第13屆海峽論壇，明天上午就是開幕大會，朱立倫目前仍將以視訊方式致詞，同時，還有中國全國政協主席汪洋也是用視訊方式參與。在尼加拉瓜與台灣斷交，並承認「一個中國」後，外交部隨即發出聲明停止相關合作與援助，她認為，朱立倫乃至整個國民黨都應該跟進，表裡如一地向中共抗議，停止出席海峽論壇，或當面洗臉中共。
顏若芳說，在這個時刻，全國各界都應上下一心，共抗外侮，攜手合作維護國家尊嚴，而非為了自己政黨利益，大玩兩面手法，欺騙台灣、討好中共。