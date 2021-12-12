專訪／童星參選市議員　山田摩衣：我喜歡幫助人　

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「能幫別人是高興的事情。」山田摩衣說，曾有一名口腔癌的男子因被醫生告知只剩2個月生命，男子盼能幫自己就讀國中的孩子找尋安身之處。事隔幾年，有名高中生來到服務處，詢問她「妳是山田摩衣？」原來這名高中生就是當時受幫助的孩子，前來感謝有單位支持他繼續唸書。
已在國會工作10年的山田摩衣表示，她並不是現在才想跳到第一線和民眾接觸，過去在立法院，無論是選民服務，或接觸很多職業類別的社團，除了讓她學習到很多不一樣的東西，和民眾也都有很長期的密切溝通。剖析自己的參選動機，山田摩衣毫不猶豫地說「最主要的關鍵就是我喜歡幫助人」。
山田摩衣表示，當人家打電話給她說「摩衣非常感謝你，感謝你對我們的幫忙」，對方那種感動到說不出話的表情，又非常溫暖地握著她的手的時候，這就是她熱情的所在，這就是她想要投入這次選舉最大的主因。
說起過去幫助他人的案例，山田摩衣的眼睛就亮起來，而專訪到一半，談及自己的母親，山田摩衣的眼神又多了一絲溫柔。她透露說，這次決定要參選，對媽媽來講，「其實稍微還需要一點時間去接受這件事情」。
山田摩衣說，過去她在立法院工作，不論是選民服務、朝野協商，媒體公關、國會外交，都讓她學習到很多，而母親也漸漸能接受「原來自己女兒工作就是這樣子」。但這次決定參選，媽媽還是需要一點時間去接受，畢竟當了民意代表之後，可能就沒有辦法常常陪在家人身邊。
儘管不捨，母女之間終究還是相愛相挺。山田摩衣表示，她爭取媽媽的支持，而媽媽也尊重她的決定，認為如果是做對的事情，就要好好去做、認真去做。
對於參選的理念與願景，山田摩衣說，新北有400多萬人口，其中有14萬新住民，因為自己是台日混血背景，她能尊重多元文化背景下成長的孩子，凝聽不同族群、不同文化的聲音。另外板橋青年人口多，幼兒托育、休閒運動等，也都是她所關心的議題。