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專訪／童星參選市議員　山田摩衣：我喜歡幫助人　

▲台日混血的山田摩衣是童星出身，今年11月底宣布投入新北市板橋選區的市議員選舉，爭取黨內初選。（圖／記者王敏旭攝）
▲台日混血的山田摩衣是童星出身，今年11月底宣布投入新北市板橋選區的市議員選舉，爭取黨內初選。（圖／記者王敏旭攝）

記者王敏旭、鄭宏斌／新北報導

2021-12-12 09:30:00｜2021-12-12 09:56:15

台日混血的山田摩衣是童星出身，曾任前立委高志鵬、立法院長游錫堃的助理，今年11月底，她宣布投入新北市板橋選區的市議員黨內初選。儘管過去多為幕後的助理角色，但宣布參選後立刻受到矚目，除了混血兒、童星身分外，她所投入參選的板橋選區，由於參選者美女如雲，被稱為「最美選區」，因而備受關注。對於從童星走向參政之路，山田摩衣接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，她會投入這次選舉，最大的關鍵就在於，「我喜歡幫助人」。

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山田摩衣大學唸英文系，大四下就到國會當實習生。她說，畢業後曾找過外商公司、翻譯工作，也有同學加修教育學程要當老師，還有人擔任空姐；但自己因為單親家庭關係，喜歡幫助別人，最後決定留在高志鵬的國會辦公室，繼續法案、選民服務的工作。

「能幫別人是高興的事情。」山田摩衣說，曾有一名口腔癌的男子因被醫生告知只剩2個月生命，男子盼能幫自己就讀國中的孩子找尋安身之處。事隔幾年，有名高中生來到服務處，詢問她「妳是山田摩衣？」原來這名高中生就是當時受幫助的孩子，前來感謝有單位支持他繼續唸書。

已在國會工作10年的山田摩衣表示，她並不是現在才想跳到第一線和民眾接觸，過去在立法院，無論是選民服務，或接觸很多職業類別的社團，除了讓她學習到很多不一樣的東西，和民眾也都有很長期的密切溝通。剖析自己的參選動機，山田摩衣毫不猶豫地說「最主要的關鍵就是我喜歡幫助人」。

山田摩衣表示，當人家打電話給她說「摩衣非常感謝你，感謝你對我們的幫忙」，對方那種感動到說不出話的表情，又非常溫暖地握著她的手的時候，這就是她熱情的所在，這就是她想要投入這次選舉最大的主因。

說起過去幫助他人的案例，山田摩衣的眼睛就亮起來，而專訪到一半，談及自己的母親，山田摩衣的眼神又多了一絲溫柔。她透露說，這次決定要參選，對媽媽來講，「其實稍微還需要一點時間去接受這件事情」。

山田摩衣說，過去她在立法院工作，不論是選民服務、朝野協商，媒體公關、國會外交，都讓她學習到很多，而母親也漸漸能接受「原來自己女兒工作就是這樣子」。但這次決定參選，媽媽還是需要一點時間去接受，畢竟當了民意代表之後，可能就沒有辦法常常陪在家人身邊。

儘管不捨，母女之間終究還是相愛相挺。山田摩衣表示，她爭取媽媽的支持，而媽媽也尊重她的決定，認為如果是做對的事情，就要好好去做、認真去做。

對於參選的理念與願景，山田摩衣說，新北有400多萬人口，其中有14萬新住民，因為自己是台日混血背景，她能尊重多元文化背景下成長的孩子，凝聽不同族群、不同文化的聲音。另外板橋青年人口多，幼兒托育、休閒運動等，也都是她所關心的議題。


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