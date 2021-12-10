杜特蒂女兒為什麼不選菲律賓總統？拒當父親魁儡的薩拉
《四方報》報導，菲律賓總統大選即將在2022年登場，除了前獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）參選引起關注之外，現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）參選副總統也引起熱議，甚至還和小馬可仕搭檔參選。這一切都讓外界相當好奇，為什麼被父親全力支持參選總統的薩拉，拒絕選總統而是選擇了競選副總統呢？
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-10 17:53:46
不只外界好奇，連杜特蒂都相當困惑和不贊同。由於菲律賓的正副總統是分開來選舉，薩拉投入副總統的競選，並表示未來將和小馬可仕搭檔，這舉動完全打亂了杜特蒂的如意算盤。作為一個城府極高的政治家，杜特蒂原本有一個很好的計畫，就是運用長女薩拉延續他的政治生命。雖然礙於憲法規定，他沒辦法繼續連任總統，他便想讓長女薩拉去選總統，自己參選副總統和女兒搭檔，繼續位居高位。以前他曾做過類似的事，那就是先當上納卯（Davao）市長，卸任後再派出女兒去選市長，自己當副市長。直到杜特蒂參選成為總統後，薩拉又晉選為納卯市長，且目前仍未卸任。
不過，這次杜特蒂踢到鐵板了。薩拉有自己的想法，且決心切割。為了跟父親劃清界線，薩拉在今年11月12日加入新政黨基督教穆斯林民主力量黨，並且拒絕參選總統，讓杜特蒂相當生氣。尤其在薩拉確定參選副總統前，總統競選民調顯示薩拉的聲量最高，甚至贏過小馬可仕。
杜特蒂在14日於發佈在YouTube的公開訪談表示：「大家都知道我不滿意薩拉競選副總統。我不是責怪薩拉，因為我們沒有討論過這件事，我是反對他們決定讓薩拉競選副總統。我可以確信，讓薩拉競選副總統是小馬可仕團隊的決定。我想知道，薩拉明明在總統民調中排名第一，為什麼她只去競選副總統。」
菲律賓的時事評論家認為，薩拉的舉動明顯是不想再當父親的魁儡，且用行動證明她的意圖，即便這行動是要讓她犧牲唾手可得的總統大位。但薩拉深知，如果自己參選總統，而杜特蒂又參選副總統，那她一輩子都無法脫離父親的掌控，淪為杜特蒂的政治籌碼。顯然這次薩拉想做出屬於自己的個人品牌，拒當乖乖聽父親話的順從女兒。無法憑藉女兒或親信繼續維持「幕後總統」大夢的杜特蒂，只好妥協，宣布改參選參議員，不跟女兒競爭副總統。
薩拉已開始勤跑競選事務，根據菲律賓龍頭媒體ABS-CBN報導，她在昨（9）日跟菲律賓9個大都會區的市長碰面，並且在臉書發佈合照，直言：「謝謝他們的支持和友誼。」讓外界聯想此餐會是一場政治協商，而薩拉已經和9位市長達成了協議。