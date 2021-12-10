桃園成立專責社宅服務中心　企業化經營服務民眾

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桃園市長鄭文燦指出，為使得社會住宅營運管理更加便捷親民，市府於今年10月成立地方層級、專責服務社會住宅的行政法人機構「桃園市社會住宅服務中心」，協助市府更有效營運管理社會住宅，落實照顧弱勢、實現居住正義之公共政策目標。在居住服務方面，以智慧創新方式管理，建置並持續優化「智慧社宅APP」，住戶未來可以一指申請修繕、繳費、預約社宅公共空間、意見反應等食衣住行育樂功能。
桃園市社會住宅服務中心執行長謝委呈表示，過往桃園社會住宅由住宅發展處辦理一條龍式管理，為提供社會住宅優質、專業與便民的服務，未來服務中心將以企業方式經營，提高營運效能及居家品質，主要工作包括入住前的公告、招租、看屋、選屋、簽約等，以及入住後提供完善優質的生活管理服務。
目前服務中心已接軌中路一號等4處共1,153戶社會住宅之營運，預計明（111）年將累積為約4,000戶居民提供專業服務，將「優質申辦、熱忱服務」、「歡喜入住、幸福成家」、「安心生活、樂活宜居」、「專業管理、永續經營」作為四大經營理念。繼12月1日首次開辦「隨到隨辦」服務，縮短民眾從申請到入住作業流程，最快可於2個月內完成入住，未來也將推廣友善貼心服務，包括二手市集、課後照顧、社宅讀書會等，為桃園市帶來最優質的社會住宅，以提供住戶更良好的生活空間，將「幸福宜居」坐落桃園。有興趣申請的民眾可親洽位於桃園市桃園區力行路300號5樓的桃園市社會住宅服務中心，或是撥打服務專線03-3331481以及官網www.tshsc.org.tw。