獨／山田摩衣參選「最美選區」議員 童星劇照首度曝光
山田摩衣曾參與江蕙MV《金針花》及連續劇《長男的媳婦》、《流氓教授》、《望鄉》等演出，童星出身的她，投入參選新北板橋選區的市議員，該選區被封為「最美選區」，成為話題。山田摩衣過去拍攝廣告、電視劇的劇照也首度在《NOWnews今日新聞》曝光。
記者王敏旭／新北報導
2021-12-12 09:30:00｜2021-12-12 09:47:36
山田摩衣接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，小時候跟母親逛街，遇到有人說「小朋友長得很可愛」，就問她要不要去拍服裝照片，後來從平面廣告拍到電視廣告，廣告露出後就有星探問要不要參與戲劇演出，後來投入連續劇的表演，直到小學六年級後，為了課業才中斷出演戲劇。
《長男的媳婦》由陳美鳳等人演出，《流氓教授》則是王識賢等人為主角，身為小童星的山田摩衣與本土一哥、一姊一同演出。山田摩衣說，這些前輩會用引導的方式讓她融入到劇情內，至於最困難的哭戲，前輩們會詳細說角色的故事，讓她慢慢培養情緒，順利完成哭戲。
除了演出連續劇外，山田摩衣也曾演出公視的《頑皮故事集》。她說，宣布參選後，有一次在市場掃街，突然有人大喊她在劇中的名字，讓她很驚喜。也有市場內的大哥、大姊，因為看過《流氓教授》，都告訴她因為劇情太感動，而用掉了很多衛生紙。
被問到是演戲難，還是從政比較難？山田摩衣又是笑、又是皺眉，想了一下才回答說，「其實兩種是不一樣的難度」。
山田摩衣分析，演戲的難，是因為有一些時間的壓力，以及要怎麼樣詮釋，才能讓這個角色做得更好；但是從政的部分，身為第一線的民意代表，則是必須要做好政府跟民眾溝通的橋樑。
如今從童星踏上參選之路，山田摩衣也曾擔憂民眾會認為她從政可能只是場演出。不過她說，相信民眾眼睛是雪亮的，她會成為民眾與政府之間的溝通橋梁；她也相信「用心對待民眾，聆聽民眾表達的訴求，都會感受到我的真心」。