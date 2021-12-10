台大醫院關心移工！製作多語衛教宣導圖卡

《四方報》報導，新冠疫情至今已造成全球超過500萬人死亡，接種疫苗被認為是預防COVID-19感染及重症的最佳方式。根據疾病管制署提供之資料指出，目前國內可施打的疫苗，包括：AstraZeneca(AZ)、Moderna、Pfizer-BioNTech(BNT)、高端等疫苗，在製作過程中皆未使用豬肉細胞之成分。因此，若有因為擔憂疫苗含有豬肉細胞成分而遲遲不敢接種的民眾，台大醫院的新南向人員健康服務中心表示可以安心施打。且為了讓移工朋友們獲知訊息，更貼心製作了多語圖卡。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-10 18:11:53
中央流行疫情指揮中心多次呼籲民眾儘早接種疫苗，保護自己也保護身旁我們所愛的人。為了讓更多外籍朋友順利預約接種疫苗，勞動部勞動力發展署已製作多國語言的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」說明，提供民眾參考及使用。
若接種疫苗後有身體不適之現象，例如：發燒反應超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹等不適症狀，請盡速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以利醫師判斷及後續處置。
最後，為使往來新南向國家人員加強落實健康醫療相關防護措施，疾管署委託台大醫院設立新南向人員健康服務中心，提供醫療諮詢及轉銜服務，歡迎有需要的民眾多加使用。相關資訊可至新南向人員健康服務中心網站、臉書粉絲團，或撥打服務專線02-23123456分機66607（服務時間：平日9至17時）洽詢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。