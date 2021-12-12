板橋「最美選區」不只美女參選　2年輕型男也被看好

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2018年代表時代力量參選板橋區議員的彭盛韶，以244票之差成為落選頭，2022年再度挑戰該選區。彭盛韶說，要做出自己鑑別度，他這次會走喜劇路線，過去有很多漫才、雙口喜劇演出的經驗，最近社會大眾很喜歡脫口秀，他會努力把政策說得幽默。
彭盛韶指出，板橋人口多，但還有很多民眾過去未曾觸及過政治人物，他會嘗試接觸這群人，以站路口、站捷運站入口方式，用幽默風趣的短講提政策、介紹自己，讓民眾立刻有記憶點，像是會說「沒有人不關懷弱勢，我就是上次差244票的弱勢」，讓人快速對他有印象。
2019年代表台灣民眾黨參選新北第7選區（板橋東區）立委選舉的吳達偉拿下2萬579票，2022年也將轉戰參選板橋選區市議員。吳達偉說，「最美選區」參選人外型好看、受到注意本來就是優勢，他不覺得有壓力，越多年輕人參與政治也是滿好的。
吳達偉表示，他曾選過板橋東區立委，這次選議員會把過去沒到過的地方重點加強。但也因為自己參選過、有知名度，再加上民眾支持度也穩定在10到15％，基本盤相對穩定，而他自己比較沒有政治包袱，可以用中道理性觀點、理工人角度觀察市政，這都是他的優勢。
吳達偉也說，若當選他會關注青年、婦幼等議題，另外像板橋有讓人又愛又恨的耶誕城，他也會以科技議員方式，透過數據將過去易塞車的路段提出，檢討改進方式來解決問題。