尼加拉瓜與台灣斷交　專家：非官方盟友更重要

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而在9日，奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政的尼加拉瓜當局，宣布跟隨那些國家的腳步。
奧蒂嘉的兒子勞雷亞諾．奧蒂嘉（Laureano Facundo Ortega Murillo）今天率領尼加拉瓜代表團，在天津與中國簽署聯合公報，宣布復交。
台灣外交部發布聲明，表示「對此至感痛心與遺憾」，但將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間。
總統蔡英文表示，台灣的民主愈成功，國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大，但不因此改變台灣堅持參與國際民主社群的決心跟努力。
美國對尼加拉瓜與台灣斷交，呼籲「所有珍惜民主制度的國家」，擴大與台灣交流。
法新社報導，奧蒂嘉年輕時是熱衷的馬克思主義者，他在1979年至1990年執政，曾於1985年與中國建交，但5年後的繼任者又重新和中華民國復交。
奧蒂嘉在2007年重新掌權，他曾4度贏得連任，在執政期間變得愈來愈獨裁，更取消總統任期限制。他曾表示希望與中國和台灣同時建交，但北京絕不會接受。
社會學家與經濟學家瓦爾加斯（Oscar Rene Vargas）表示，奧蒂嘉在今年11月總統大選勝選連任，美國總統拜登稱那是一次「鬧劇選舉」，美國對奧蒂嘉增加施壓與制裁力度，可能是促使尼國轉向中國靠攏的原因。
瓦爾加斯告訴法新社，奧蒂嘉害怕遭到孤立，因此轉而尋求「中國政治支持」。
台灣目前在中美洲的邦交國有貝里斯、瓜地馬拉及宏都拉斯。台灣的其他邦交國還有海地及巴拉圭等。
報導稱，宏都拉斯可能是下一個轉向的國家。左派的秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）這個月當選宏都拉斯總統。她選前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係，她將於明年1月底就任。
在拉丁美洲與加勒比海地區以外，台灣的邦交國還有4個太平洋島國、非洲的史瓦帝尼以及梵蒂岡。
然而，多個強大西方盟友仍與台灣維持實質外交關係，且隨著中國近幾年的侵略威脅更加強硬，這些交流也愈來愈密切。
近幾個月來，來自美國與多個歐洲國家的代表團，密集訪問台灣。行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴9日也受邀出席美國總統拜登主持的「民主峰會」，這項邀請激怒北京。
多個歐洲小國同樣對台灣伸出友誼之手。
立陶宛因為允許台灣設立代表處，上個月遭中國降級外交關係。斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）及斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）等人搭乘政府專機，於5日訪台。
華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）專家莊宛樺（Jessica Drun）表示，台灣對於再失去一個邦交國可能會泰然自若。
她告訴法新社：「我個人認為，台灣的非官方關係，比起這些官方關係更加重要。」
研究台灣外交關係的美國西肯塔基大學（Western Kentucky University）學者芮宗泰（Timothy S. Rich）表示，對於尼加拉瓜轉換陣營，大家不該「誇大其重要性」。
他告訴法新社：「台灣已實際上模糊了與許多國家的官方與非官方關係分界，包括大多數民主國家。台灣實際上因此獲得外交關係上的最大好處。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101210