慶祝國際移民節！移民署新竹服務站邀新住民體驗多國美食
《四方報》報導，移民署中區事務大隊新竹縣服務站為慶祝12月18日國際移民日，特別在今（10）日結合多元文化宣導及家庭教育課程，在國際移民日前夕辦理慶祝活動，邀請新住民參與體驗異國美食。現場準備了四川麻辣滷味、韓式起司辣味年糕、印尼薑黃飯拼盤及馬來西亞肉骨茶等美食讓參與的新住民及洽公民眾品嚐，一起分享美食、體驗多元文化。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-10 18:47:41
活動時，新竹縣服務站邀請來自泰國的新住民何永媚擔任多元文化課程講師，跟新住民們分享泰國特色飲食習慣以及介紹當地風俗文化。目前擔任泰國母語講師的永媚和大家分享，泰國屬於濕熱海島天氣，飲食方面較偏酸、辣，今天為大家準備的青木瓜涼拌是當地常見開胃菜，冰涼又酸辣可以提升食慾；此外，永媚也是泰舞老師，常帶領新住民及小朋友們體驗異國舞蹈，現場也撥放了一段泰國舞蹈影片，讓大家欣賞柔中帶剛、婀娜多姿的泰舞舞姿。
來自越南的新住民黃佩玲驚喜地表示，自己平常不太能吃辣，但今天嚐到正港四川滷味，發現吃到花椒的麻跟辣椒的香，不會像一般的麻辣滷味般嗆辣到無法入口，以後也要上網訂購，讓家人也能一起嚐鮮。柬埔寨新住民王秀麗也開心地跟大家分享，永媚老師做的摩摩喳喳跟青木瓜跟她在家鄉吃到的味道很相近，道地又美味，讓因疫情久未返鄉的她，嚐到了極似家鄉口味，一解思鄉情懷。
新竹縣服務站表示，每年的國際移民日是移民署重要活動之一，今年本站特別結合多元文化宣導及家庭教育課程，邀請泰國新住民來介紹異國甜點及特色美食還有家鄉的文化。現場也準備了多國的風味小吃及甜點，讓洽公的民眾共享。這次的活動，除獲得民眾的熱烈迴響，經由各國美食的交流與分享，無形中將多元文化的概念宣導給更多人，共同建構多元文化的社會。另外，疫情雖稍有趨緩，為提升自我免疫力，也鼓勵新住民朋友們踴躍接種疫苗，一起平安健康迎新年。