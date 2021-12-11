青青「小惡魔視頻」超火 買完453萬名車再爽接代言
網紅青青去年與YouTuber放火捲入仙人跳事件，一夕之間重挫形象，不過近來她直接「大翻身」，除了在鏡頭前繼續提高火辣尺度之外，也砸重金買車、買房，與好友投資咖啡廳。不過由於青青21歲就「金光閃閃」，不免引來閒言閒語，昨（10）日就曬出一張接下「高額代言」的證明圖，上頭金額竟高達50萬元，藉此反擊酸民。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-11 11:00:00
青青IG目前超過83萬人追蹤，她日前一段不到1秒的「小惡魔見客」片，吸引超過60萬人點閱觀看，儘管誘人的身材吸人眼球，不過仍引來部分網友負面評價，於是青青決定公開一張代言邀約，證明自己是名副其實的「高價碼」網紅：「最近真的很感謝大家，不管是支持我的你們，還是讓我更好的酸民，我隨便一支影片也能站上60萬觀看，今晚又接了一個50萬台幣的代言。」隨後也透露自己IG的觸及量已經高達百萬。
事實上，青青不僅在社群上擁有高討論度、高人氣之外，口袋也比其他同齡女生還深，繼買下2300萬元新房後，還下訂一台要價453萬元的敞篷保時捷跑車718 GTS，而青青在事業方面，除了積極抖音平台之外，也與好友一同投資位於內湖的咖啡廳，如今更一口氣接下一支50萬台幣的代言，讓不少網友十分羨慕。