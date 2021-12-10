GODIVA六款冰淇淋含致癌物停售回收　近20噸追流向

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食藥署指出，昨天已聯繫GODIVA輸入業者「香港商歌帝梵亞洲有限公司」應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定主動停止販售，並提供產品庫存等相關資訊。
食藥署表示，今天也接獲歐盟通報相同訊息，環氧乙烷為台灣尚未核准使用的農藥成分，依照國內規定不得檢出。
6款GODIVA產品為「黑巧克力碎牛奶巧克力冰淇淋、比利時黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎草莓冰淇淋、香草味可可冰淇淋、黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋、巧克力起司蛋糕冰淇淋」，皆為100毫升杯裝，效期介於2022年10月31日至2023年3月31日間。
食藥署指出，問題產品共6項、193批產品，將由原廠回收，經查詢自去年元旦至昨天，上述6項產品輸入共計約89.8噸。
食藥署表示，業者今天回報，GODIVA店面及好市多通路已自主暫停銷售相關的冰淇淋產品，6項庫存產品共計70.6噸。
食藥署指出，其餘19.2噸問題冰淇淋，目前尚在追蹤清查其它上下游通路商流向，但去年迄今時間已久，有部分已售出被民眾吃下肚。
食藥署呼籲，呼籲民眾與業者若在網路或自行於法國購得上述產品，應避免食用。
長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海接受媒體電話聯訪指出，環氧乙烷在工業用途廣泛，尚不清楚冰淇淋在哪個環節遭污染。
顏宗海表示，環氧乙烷屬一級致癌物，若因職業長期暴露會增加罹癌風險、引起中樞神經或周邊神經病變，目前尚不了解遭污染的濃度為何，最好先下架再釐清。（編輯：戴光育）1101210