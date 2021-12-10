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輔大60周年親善公益月曆吸睛　隱藏版周慧敏引話題

▲輔大60周年的親善公益月曆中，長髮飄逸的輔大護理系二年級Samantha姍姍，神似年輕時代的周慧敏，也引發許多網友的討論。（圖／輔仁大學提供）
▲輔大60周年的親善公益月曆中，長髮飄逸的輔大護理系二年級Samantha姍姍，神似年輕時代的周慧敏，也引發許多網友的討論。（圖／輔仁大學提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-10 21:18:53

「輔仁大學親善大使團」睽違三年推出獨家月曆—「花甲芳華・戀舊親春」輔大60周年親善公益月曆，配合復校60周年，月曆主打流行復古風；其中，月曆裡面長髮飄逸的輔大護理系二年級Samantha姍姍，神似年輕時代的周慧敏，也引發許多網友的討論。

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輔仁大學指出，輔大親善大使擔任校內外各大型慶典活動的禮賓接待，要進入親善大使團有嚴格的挑選標準，必需經過書面與面試審核，見習生得經過培訓後才能出任務；每年新生甄選競爭激烈，要經過三個階段的審核及淘汰，才能進入親善大使團。

▲知名網紅「華航林依晨」的趙筱葳（Ivy），在校期間也是親善大使的一員。（圖／輔仁大學提供）
▲知名網紅「華航林依晨」的趙筱葳（Ivy），在校期間也是親善大使的一員。（圖／輔仁大學提供）
知名網紅「華航林依晨」的趙筱葳（Ivy），在校期間也是親善大使的一員，也回憶起當時出任務的點點滴滴，且擔任親善大使的過程，影響趙筱葳的職業選擇；趙筱葳說，「我從親善的學姊口中知道空姐工作的內容，因此心生嚮往，親善大使的培訓課程像是美姿美儀等，幫助我順利考上空姐。｣

輔大親善公益月曆採兩掀式設計，正反兩面搭配設計24張主題照片，正面主打「復古風」，反面穿著「親善大使團服」，照片即是在輔大校園內進行拍攝，希望能讓畢業的學長姐們，憶起當年在輔大的校園生活，照片中的復古衣著很多來還是跟媽媽借來的，在照片的編排上也暗藏打破性別的巧思。

公益月曆的總召陳柔安表示，「我們在一月份放上兩位男生的親善大使，主要是因為大家普遍都覺得親善應該都是美美的女生，所以我們決定打破刻板印象，把男生放在最前面，讓大家打開的會有意想不到的感覺｣；月曆所得扣除成本後的部分收益捐給公益團體，希望拋磚引玉帶動更多人幫助弱勢族群。
 

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