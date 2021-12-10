中職／中職頒獎典禮20日登場　門票1200元

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呼應2021年度口號「UNITED FOR BASEBALL」，今年頒獎典禮以「凝聚」為主題，象徵在疫情之下，聯盟、球團、民眾與政府凝聚一心，不分你我團結對抗疫情，一起創造了各種可能性，不僅讓臺灣運動產業持續運作，也讓全臺人民能享受棒球運動。沒有球迷的全力支持，中職也無法如此順利完成賽季，這趟不可思議的旅程，球迷也不能缺席，因此「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」開放球迷共同參與，推出限量272席1,200元套票（含價值2,000元以上商品），15日14:00起於全家售票系統開放購票，民眾可到全家便利商店或是FamiTicket全網購票網搶購。
2021年中職球季歷經疫情三級警戒停賽、閉門復賽，到迎來滿場球迷入場，這段旅程很不容易，也是凝聚各界力量共同對抗疫情的成果。明台產險在台服務60年，秉持集團活絡體育、促進社會健全發展的理念，長期關注及支持棒球運動。今年頒獎典禮明台產險與中華職棒齊聚一堂，凝聚各方資源，打造典雅而隆重的年度盛會，同時也邀請球迷朋友一起進場參與選手的重要時刻。
2021明台產險中華職棒頒獎典禮票價資訊
【銷售時間】
2021年12月15日（三）14:00開賣至2021年12月19日（日）23:59止
【典禮地點】
台北萬豪酒店 (台北市中山區樂群二路199號)
【購票方式】
全家便利商店FamiPort機台購票、FamiTicket售票網線上購票
【票種/票價】
中華職棒頒獎典禮觀禮票劵組 每組NT. 1200元，限量272席（劃位）
［內含入場券一張、2021球季賽事用球（實戰使用過之比賽用球）一顆、CPBL經典商品超值包一袋(市值NT. 2000以上)，商品當日兌換］
【購票注意事項】
● 本活動開放入場時間為17:40-18:30，逾時將視現場活動狀況調整入場時間。
● 請由3樓球迷觀禮專屬入口排隊進場。
● 進場需配合實聯制、測量體溫、酒精消毒等防疫措施，並請配戴口罩，未戴口罩者或體溫超過攝氏37.5度者，將謝絕入場。
● 進場請配合工作人員指示排隊進場，並禁止進入相關管制區域。
● 入場時請出示門票，每張門票僅限一人使用，逾期作廢，恕不接受退換。
● 票券請妥善保管，若遺失或毀損、逾期作廢或影印本皆視為無效，恕不補發退換。
● 全區採對號入座、禁止變更座位，非必要情況勿擅自離席。
● 居家檢疫、居家隔離及任何不可參加公眾活動之個人，請勿購票。
● 頒獎典禮全程電視直播，場內禁止飲食、奔跑、喧嘩及抽菸，為維護觀賞品質，開演後手機請關機或轉成靜音模式。
● 請勿攜帶寵物、雨傘、嬰兒車、食物及飲料入場。禁止攜帶危險物品或尖銳物品入場。
● 典禮進行期間，嚴禁進出會場。
● 請著整齊服裝，請勿穿著拖鞋及夾腳拖。
● 退票請洽原售票系統，依該系統之退票規則辦理(會酌收退票手續費)。
● 如有不當行為經規勸無效者，則須立即離場且不得有異議，門票亦不作補發退換。
● 活動內容如有更改，恕不另行通知。
● 購票即表示同意遵守上述所列規則，違反主辦單位票券使用規則及安全規定者，主辦單位有拒絕其入場或要求離場之權利，違規情節嚴重且或影響公共安全者，主辦單位將移請警方處理。
● 主辦單位將保留一切事宜的最終決定權。