3因素推升房價　財長：房地合一稅2.0還是有點用

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他還說，不是房地合一2.0沒用，「還是有點用」，減緩了短期投機炒作，只是如果經濟實體面好，剛性需求仍會支撐在那，成本因素是否會消除還要觀察，但成本面的上漲，是否適用用管制措施來抑制房價，成本面因素有其解決方式，例如近期調降水泥貨物稅，就是希望建築成本有所下降，減少民眾的購屋成本，但還有國際鋼價上及人工成本上升，據他了解很多科技大廠回台投資建廠，在南部就找不到工人。
不過，蘇建榮也強調，房價牽涉層面廣，目前各部會都有針對房市議題提出相應對策，像是內政部昨日也針對建商刻意炒作房做出相關修正措施，各部會也密切關注並提出搭配的政策。
至於財政部在2014年修正房屋稅條例，將住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，「自住」限3戶，稅率維持1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率提高為最低1.5%、最高3.6%，也就是俗稱的「囤房稅」。不過，立法院要求財政部於明年1月底、2月初提出「囤房稅」修法評估，財政部也在日前發函詢問地方政府態度，包含是否贊成最高稅率區間由3.6%再往上調及最低稅率1.5%是否下調，還有自住房屋稅率是否調降等。
財政部賦稅署長許慈美表示，目前正在整理各地方政府意見，尚未彙整完成，不過，根據初步掌握，除台北市建議調高囤房稅最高稅率外，其餘縣市都反對，希望維持現行1.5%至3.6%稅率區間。至於自住房屋稅率調降，她說，多數縣市都抱持反對意見，現行自住房屋稅率為1.2%，每降0.1個百分點，全國房屋稅收將大減11億元，對地方財源衝擊不小，加上稽徵困難、城鄉差距等問題，各地方更反對囤房稅由縣市歸戶改成全國歸戶。
蘇建榮也強調，現行房屋稅就存在「囤房稅」機制，只是大多縣市僅採用最低稅率1.5%課徵，只有台北、宜蘭等地根據持有戶數多寡採取高低不同的差別稅率，直到近期台南已修法跟進，高雄、新北、台中、桃園也表態將加入，樂見地方善用政策工具。他還提到，其實除了現行最高稅率3.6%，地方政府還可動用地方稅法通則規定再加徵30%，等於最高可課到4.68%。
由於桃園、台中、新北陸續續表態房屋稅會採差別稅率，財政部也很開心看見這樣的同儕效應，只是外界擔心房東租金轉嫁給房客，許慈美則強調，訂定差別稅率不會影響自住，也能靠地方自行因地制宜，設計配套方案來降低衝擊，像是台南市放寬單獨繼承2戶以內者、符合「租賃住宅市場發展及管理條例」，即包租代管的租賃住宅等，不適用囤房稅差別稅率，台北市也有類似做法，財政部也將持續督導房價上漲縣市，研議或推動訂定囤房稅差別稅率，定期回報進度，不論做不做都希望說明理由。