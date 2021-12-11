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紓困5.0追加預算通過　綠：為經濟注入更多活水

▲民進黨發言人謝佩芬表示，今年台灣的經濟成長率可望達到6.09%，是11年來的新高，除了美中貿易戰、國際供應鏈重組及台商回流的因素外，更是全體國人努力防疫的成果。（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨發言人謝佩芬表示，今年台灣的經濟成長率可望達到6.09%，是11年來的新高，除了美中貿易戰、國際供應鏈重組及台商回流的因素外，更是全體國人努力防疫的成果。（圖／記者黃宣尹攝影）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-11 03:57:00

立法院昨（10）日通過紓困5.0預算案及110年度國營事業預算案，此次通過的紓困追加預算包括五倍券及相關配套、支持措施及防治等經費。民進黨發言人謝佩芬對此表示，樂見立法院完成這2項預算案的三讀審議，期待這兩項攸關民生經濟預算案的通過，可以為台灣人民經濟生活注入更多的活水。

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謝佩芬說，行政院為了緊急因應今年疫情三級警戒所造成的國內經濟衝擊，提出協助民眾維持生計、減少負擔，與發放五倍券振興內需的紓困4.0及5.0相關方案，立法院繼6月通過紓困4.0預算後，現在也通過紓困5.0追加預算，可望讓受到衝擊的勞工、中小企業及內需產業得到有效、實質的幫助，也確保台灣經濟能在嚴峻的疫情中保有突出的表現。

謝佩芬指出，今年5月因COVID-19變種病毒大流行，包括台灣在內，澳洲、越南、紐西蘭等國，原本防疫有成的國家一一淪陷。為因應疫情升高到三級警戒對民生經濟的嚴峻衝擊，行政院依特別條例的授權，緊急提出紓困4.0及5.0方案，除了擴大紓困、補貼外，也在疫情穩定後發放五倍券以振興內需，應該給予肯定。

謝佩芬表示，除了紓困5.0追加預算案完成三讀，另外，延宕1年多的110年度國應事業預算案，終於也通過，讓中央政府所屬營利事業單位今年度的預算及計畫能夠順利執行，像是今年夏季電價的補貼，能有效降低疫情對民生經濟的影響。

謝佩芬說，今年台灣的經濟成長率可望達到6.09%，是11年來的新高，除了美中貿易戰、國際供應鏈重組及台商回流的因素外，更是全體國人努力防疫的成果。但要讓台灣能順利度過疫情的挑戰，讓人民可以在疫情的衝擊中安心生活，台灣的經濟持續正向成長，都與政府的預算案環環相扣。

對此，民進黨呼籲，請國民黨的立法委員們，趕快回到委員會審查明年度的中央政府總預算案，畢竟政府的預算不僅影響國家重大建設、經濟發展，也會延誤國人的民生、福利等權益措施，希望國民黨能站在人民的角度思考，不要再為反對而反對，趕快審查明年度的政府預算案。

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