除了一蘭還有7大拉麵店　網推肥美叉燒：「根本是控肉」

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「拉麵」的網路聲量表現，一蘭拉麵在今年11月底插旗台中，主打「完全複製」日本淺草店的屋台風裝潢，以及經典的「味集中座位」，也就是隔絕周遭環境干擾，專心享用拉麵的半封閉式個人座位。
除了裝潢，一蘭拉麵的食材與湯頭也受到討論，網友認為「湯頭、麵條完勝其他連鎖」、「湯頭很不錯，加辣粉又是另一種風味」，讓沒吃過的民眾躍躍欲試。台中店開幕首日創下頭香排隊59小時的瘋狂紀錄，即便是已開幕多年的台北店，在熱門時段也是得喪失時間感排上6小時，究竟值不值得，引發網路兩派口水論戰，也將一蘭拉麵網路聲量推至最高，全面碾壓其他拉麵店。
而以辣出名的「鬼金棒」，日前傳出有顧客挑戰最辣的「鬼增量」辣度，結果辣到送醫院，因而引發熱議，網路聲量衝上第二名。吃過的網友分享，「想吃辣、點增量就好，鬼增量是另一個世界」、「正常吃就很有層次，何必逞強」。此外，鬼金棒的肥美叉燒可說是肥肉愛好者的最愛，還有網友笑稱根本是控肉。
第三名是「屯京拉麵」，緊追在後的第四名「一樂拉麵」，則是神還原動漫場景，將日本知名動漫《火影忍者》中的拉麵店實體化，不少火影迷特地造訪，大讚「好像踏入木葉村的感覺」、「身為火影迷真的頗感動」、「白玉糰子還不錯」，同時進榜依序還有花月嵐、双豚、一風堂、凪Nagi。
說到拉麵配料，叉燒、干貝、鮮蝦是較常被民眾提及的配料，其中叉燒經常因為肉的肥瘦度廣受討論，喜歡肥肉的網友說「遍佈油花的叉燒，口感真的很棒」，不過喜歡吃瘦肉的網友反而認為，「叉燒太肥會很膩，容易整碗吃不太下去」。
日式拉麵常有的海苔，吃法也是大有學問，喜歡酥脆口感的話，有人選擇一上桌就先直接吃掉，但也有網友分享，「海苔是為了解膩用的，可以吸附油脂」，同樣被視為可以解膩的配料，還有玉米、高麗菜等蔬菜。