日職／和王柏融組台灣連線 日媒曝陽岱鋼有機會回火腿
日職台灣好手陽岱鋼在季外宣布自由球員，11月25日巨人也正式公告，而他傳出有機會去的球團，目前有軟銀、歐力士等，不過若火腿隊願意讓他回歸，或許也可以跟「大王」王柏融組成「台灣連線」，吸引更多台灣球迷關注。
記者吳政紘/綜合報導
2021-12-11 03:11:37
日本媒體《AERA.dot》報導，陽岱鋼在火腿隊是球團傳奇球星地位，可是在轉戰巨人後，卻無法被球團重視，今年一軍僅出賽7場，打擊率1成43，不過根據巨人相關人士指出，陽岱鋼個性很誠實，又很認真、開朗，是很棒的球員，甚至也對粉絲很好，因此巨人也很願意留他下來。
陽岱鋼與巨人簽下5年超過15億以上的大合約，留下5年打擊率2成58，24轟，97打點，成績卻不如預期，但他仍有機會找尋新天地。
而他的身手仍有一定實力，尤其他加入歐力士或軟銀，可以讓吉田正尚等球員專心打擊，軟銀部分，福岡跟台灣較近，也是他的棒球第二故鄉，因此投靠軟銀機會也很大。
不過火腿現在有陽岱鋼十分崇拜的大前輩「BIG BOSS」新庄剛志在，陽岱鋼也有機會跟偶像一起打球，而且兩人都是以紅色為主要顏色，陽岱鋼或許回到火腿，也是不錯的補強。