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LINE沒地址也能送禮　網友最愛這款：無法阻止我送你

▲台灣人不只愛收禮也愛送禮，LINE禮物公開2021年度最熱門禮物排行榜。（示意圖／取自Shutterstock）
▲台灣人不只愛收禮也愛送禮，LINE禮物公開2021年度最熱門禮物排行榜。（示意圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-11 08:22:00

台灣人情文化愛送禮，隨著社交習慣改變，送禮方式也大演進。以前朋友生日是約出來請吃飯，現代人生活步調忙碌，人際社交多在網路上進行，連送禮都改發電子票券，或是點點手機下單，禮物直接送到對方手上，尤其這兩年爆發疫情，當面送禮紛紛改為線上送禮。LINE近來積極經營送禮平台，推出「LINE 禮物」搶攻禮品商機，靠著「沒地址也能送」的創意功能，帶動業績較前年暴增3倍。進一步觀察，台灣人最愛送的五大票券冠軍是咖啡券，送禮成本負擔小，對方也能隨時隨地換來喝。

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■  五大「票券送禮」排行榜
LINE禮物統整2021年線上社交送禮趨勢，盤點各類熱門排行榜，LINE禮物表示，票券的送禮比例依舊最高，推估是票券可隨換隨用，收禮者不受空間時間限制，而且咖啡飲品價格合宜，比較不會造成收禮者的心理負擔，最熱門品項依序是咖啡、飲料、午茶甜點，禮券紅包、按摩票券。

▲台灣用戶最愛送的五大票劵排行，冠軍是隨時隨地都能兌換的咖啡票券。（圖／LINE提供）
▲台灣用戶最愛送的五大票劵排行，冠軍是隨時隨地都能兌換的咖啡票券。（圖／LINE提供）

■  五大「宅配送禮」排行榜
LINE禮物推出「不知道地址也能送」的服務，讓收禮者自行填寫收件地址，解決一般人想送禮物給對方，還要先詢問地址、導致雙方微尷尬的痛點。根據統計，收禮者自填地址的功能使用率高達8成，成功展現「無法阻止我送你」的概念。最受用戶歡迎的宅配禮品，通常是精緻好看、有祝福意味為主，排行依序是香氛保養品、甜點禮盒、開運文創商品、保健養生品、主題蛋糕。

▲2021 LINE台灣用戶最愛五大宅配送禮排行榜。（圖／LINE提供）
▲2021 LINE台灣用戶最愛五大宅配送禮排行榜。（圖／LINE提供）

■  五大「生日送禮」排行榜
LINE主頁可查詢「近期壽星好友」，另外也有好友生日提醒功能，若是針對生日送禮，第一名則不意外是過生日必備的蛋糕，尤其是可以客製生日日期的蛋糕最受青睞，五大排行分別是客製蛋糕、星座禮物、居家香氛、美妝保養、巧克力。

▲如果特別針對「生日」送禮，人氣最高的還是生日蛋糕。（圖／LINE提供）
▲如果特別針對「生日」送禮，人氣最高的還是生日蛋糕。（圖／LINE提供）

■ 五大 「交換禮物」排行榜
年底聚會派對多，交換禮物是12月的重頭戲，LINE禮物分析用戶願望清單數據，公開最多人收藏的五大禮物項目，第一名是趣味文創類的文青小物，接著依序是「禮物咖啡」、具有香氣的擴香瓶、護手霜與甜點禮盒，都是用戶收藏大熱門。

▲2021 LINE台灣用戶最愛五大交換禮物排行榜。（圖／LINE提供）
▲2021 LINE台灣用戶最愛五大交換禮物排行榜。（圖／LINE提供）

 

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