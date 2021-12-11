LINE沒地址也能送禮　網友最愛這款：無法阻止我送你

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LINE禮物統整2021年線上社交送禮趨勢，盤點各類熱門排行榜，LINE禮物表示，票券的送禮比例依舊最高，推估是票券可隨換隨用，收禮者不受空間時間限制，而且咖啡飲品價格合宜，比較不會造成收禮者的心理負擔，最熱門品項依序是咖啡、飲料、午茶甜點，禮券紅包、按摩票券。
■ 五大「宅配送禮」排行榜
LINE禮物推出「不知道地址也能送」的服務，讓收禮者自行填寫收件地址，解決一般人想送禮物給對方，還要先詢問地址、導致雙方微尷尬的痛點。根據統計，收禮者自填地址的功能使用率高達8成，成功展現「無法阻止我送你」的概念。最受用戶歡迎的宅配禮品，通常是精緻好看、有祝福意味為主，排行依序是香氛保養品、甜點禮盒、開運文創商品、保健養生品、主題蛋糕。
■ 五大「生日送禮」排行榜
LINE主頁可查詢「近期壽星好友」，另外也有好友生日提醒功能，若是針對生日送禮，第一名則不意外是過生日必備的蛋糕，尤其是可以客製生日日期的蛋糕最受青睞，五大排行分別是客製蛋糕、星座禮物、居家香氛、美妝保養、巧克力。
■ 五大 「交換禮物」排行榜
年底聚會派對多，交換禮物是12月的重頭戲，LINE禮物分析用戶願望清單數據，公開最多人收藏的五大禮物項目，第一名是趣味文創類的文青小物，接著依序是「禮物咖啡」、具有香氣的擴香瓶、護手霜與甜點禮盒，都是用戶收藏大熱門。