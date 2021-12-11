暗示奪走台灣所有邦交國？華春瑩推特梗圖引議

中美洲國家尼加拉瓜，10日突宣布要與我國斷交，並馬上與北京復交，台灣邦交國僅餘14個。中國官媒、官方單位陸續發聲，聲稱尼國做了「正確的決定」，中國外交部部長助理華春瑩也在推特發布梗圖，被認為是在暗示將奪走台灣所有邦交國。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-11 09:28:19
華春瑩的推文內容打著：「181 vs 14：這就是世界人心所向，這就是歷史大勢所趨。」181和14分別是兩岸現有的邦交國數字，而在代表台灣的14後面，還耐人尋味的放上一個禁止標誌。
在斷交消息傳出後，不只中國外交部、中國駐聯合國大使紛紛表態，北京官方喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，也在個人微博發文，揚言：「尼加拉瓜不會是與台斷交的最後一個國家。台灣還剩下14個小『邦交國』，它剃光頭是早晚的事」。
中國國務委員兼外長王毅則指出，對於還有14個國家與台灣維持邦交，是因為台灣撒錢，還有來自美國的壓力，相信它們遲早會遵循聯合國大會2758號決議，同中國建立或恢復正常的外交關係，這只是時間問題。
另一方面，中國國台辦發言人馬曉光也指出，「我們讚賞有關國家順應大勢，支持中國的統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊」。