新北耶誕城不停辦！侯友宜：防疫以最高標準執行

中研院P3實驗室1研究員不慎染疫，由於其居住於新北市汐止區，也讓新北市疫情受到關注；今（11）、明2日適逢新北歡樂耶誕城活動熱烈舉辦，談及是否降載等議題，新北市長侯友宜今日早上並未正面回答，僅表示一切以防疫最高標準原則執行。
記者黃宣尹／新北報導
2021-12-11 09:36:11｜2021-12-11 09:42:10
由於再傳本土個案，也讓新北歡樂耶誕城是否降載或照常舉辦受到關注。侯友宜對此表示，以目前篩檢結果看來，疫情還是穩定當中，並沒有發現有擴散的狀況；至於匡列的部分是擴大匡列，採檢也都是陰性。
侯友宜說，耶誕城是人潮聚集的地方，一切以防疫最高標準原則執行，大家來一定要嚴格戴上口罩，若有辦法保持適當社交距離，有些區塊實聯制、量體溫、勤洗手、戴口罩還是要嚴格管制，尤其販賣區一定用最嚴格標準。
侯友宜表示，會派出大量警察與志工朋友，把安全做到好。很多安全維護人員，會針對交通管理、治安維護、現場實地巡視檢討防疫，隨時提醒民眾，做好防疫準備。
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