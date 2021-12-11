宏都拉斯對台動向受矚　美官員：華府擬增援經濟

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奧蒂嘉政權和華府數月來關係惡化。美國總統拜登抨擊尼加拉瓜11月總統大選「造假」，因為長期執政的奧蒂嘉剷除挑戰者後，篤定贏得連續第4個任期。華府之後對尼加拉瓜官員祭出新一波目標性制裁措施。
路透社報導，這名不具名美國官員認為，尼加拉瓜向中國靠攏是奧蒂嘉力圖鞏固他的「專制政權」行動一環，也是回應華府和其他多國的制裁措施。
報導說，尼加拉瓜轉向中國後，宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）明年1月上任後的對台動向再成焦點。秀瑪菈．卡斯楚選前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係。但她的幕僚近日說，她不會與中國建交。
她的交接團隊兩名高層成員今天也說，新政府將維持與台灣外交關係。
上述美國官員表示，儘管華府不確定秀瑪菈．卡斯楚是否能挺住不受中國進逼，美方與她的交接團隊初步討論非常正面，涵蓋議題包括促進經濟成長、改善治理及設立反貪腐機構等。
這名官員還表示，美國願意提供更多財政援助，協助秀瑪菈．卡斯楚處理優先要務，讓宏國更清楚知道，與美國保持關係比靠攏中國更有利。
這名官員說：「我認為我們可以在當地大增資源，其中一部分將透過開發方面的資源。」官員也指出，台灣、日本和韓國等盟邦可以協助加速私部門成長。
這名官員強調，尼加拉瓜轉向是「特有」案例，示意美國不認為西半球近期會出現其他類似的舉動。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1101211