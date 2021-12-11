速娶許瑋甯有玄機！邱澤狂問理科太太「怎補充愛情激素」

邱澤和許瑋甯昨（10）日驚喜宣布閃婚，已經完成登記，晉升明星夫妻檔，網友抽絲剝繭回顧兩人互動，根本是甜到不行，3月初邱氏夫妻接受理科太太專訪，互動非常曖昧，邱澤還不斷詢問快樂激素「多巴胺」的分泌期限，如何維持戀情熱度，似乎早就為戀情努力鋪路。

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▲許瑋甯在IG宣布閃婚邱澤，兩人秀出手上的鑽戒。（圖／翻攝許瑋甯IG）

▲邱澤和許瑋甯在電影《當男人戀愛時》激吻，理科太太說肢體接觸會分泌催產素。（圖／翻攝YT）

當時理科太太聊到一見鍾情、男女純友誼，邱澤、許瑋甯都不乏人追求，但怕後連朋友都做不成，不會主動告白，而是釋出好感，約聚會吃飯、慢慢試探對方意願，許瑋甯認為就像「跳舞」一樣，「如果我真的喜歡你，我會在那邊就是等你靠近，退一步我進一步之類的，達到兩個人默契我覺得才能再往下。」

邱澤在旁仔細聆聽，還主動聊起費洛蒙、多巴胺等專業名詞，理科太太解釋，男女擁抱、接吻等肢體接觸，會促使身體分泌催產素、多巴胺之類激素，產生戀愛化學反應，邱澤好奇詢問「多巴胺是不是有期限？」理科太太直言：「多巴胺分泌就是要先把受體製造出來再消化掉，這就是為什麼戀愛保存期限可能小於2年。」

聽到激情在2年後就會淡去，讓邱澤非常驚訝，追問「它沒有辦法一直用外力再把它找回來？」、「有沒有多巴胺補充劑？」「還是可以靠中藥、西藥補充？有一天斷貨怎麼辦？」認真模樣被網友狂虧「邱澤是不是當時在內心抄重點！」

▲邱澤驚訝詢問理科太太，多巴胺會有期限嗎？（圖／翻攝理科太太YouTube）

理科太太也自爆交往8個月懷孕閃婚，結婚需要靠一股衝動，太理智可能會滅火，讓邱澤、許瑋甯很驚訝，如今粉絲回想起來，這段互動可能對邱澤跟許瑋甯有影響，才會交往約1年就閃婚，「剛好在多巴胺2年期限內結婚耶」！

理科太太無意間成為兩人閃婚推手，網友趕緊回顧這隻影片朝聖，還截圖做了很多梗圖給她，她笑說：「我真的不知情啦，只覺得邱澤講笑話，許瑋甯都很捧場，我聽了笑話就只是嗯」，曝光小倆口當時曖昧互動。